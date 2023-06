Welcome to Harlem

Il 28 giugno al cinema Quattro Fontane di Roma arriva una giornata dedicata al mitico quartiere di New York, che si concluderà con l’anteprima di A thousand and one, alla presenza della regista A.V. Rockwell e della protagonista, la superstar mondiale Teyana Taylor.

La giornata inizierà

con la rassegna che raccoglie quattro film iconici, in v.o.s: Malcom X di Spike Lee, Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, il documentario Premio Oscar Summer of soul e Precious di Lee Daniels.

Alle 19.30 l’opening della mostra fotografica Harlem, a Magic Theatre, con le immagini di Stefano Lodovichi, e alle 20:30 la proiezione del film vincitore al Sundance Festival.

Attenzione: acquistando il biglietto per l’anteprima di A thousand and one, riceverai un codice omaggio che ti permetterà di prendere i biglietti gratuiti per la Rassegna!

La mostra. Harlem, a Magic Theatre

Con la mostra Harlem, a Magic Theatre – visitabile a ingresso libero nel foyer del cinema Quattro Fontane di Roma dal 28 giugno al 28 luglio – il regista e fotografo Stefano Lodovichi interpreta con uno sguardo autentico uno dei quartieri più iconici di New York, tra le principali ambientazioni di A Thousand and One.

In questa esposizione l’essenza di Harlem si svela nella sua magnificenza, trasportando lo spettatore nelle molteplici storie del presente, attraverso dettagli e continui rimandi. I curatori Umberto Pastore e Mattia Morandi hanno selezionato 24 opere che diventano una sorta di estensione del film, facendo rivivere le atmosfere e i set descritti nella pellicola, andando ad approfondire la comprensione di un quartiere così fortemente ancorato nell’immaginario comune ma allo stesso tempo in continua evoluzione.

Le foto di Lodovichi ritraggono prospettive architettoniche, scorci urbani e l’anima delle persone, creando un ritratto visivo unico di Harlem.

A thousand and one – Dal 29 giugno al Cinema

La sorprendente opera prima di A.V. Rockwell,

vincitrice del Gran Premio della Giuria come film Drammatico al Sundance Film Festival, racconta la potente storia di Inez (Teyana Taylor), una donna determinata e impetuosa, che rapisce il figlio Terry, di sei anni, dal sistema di affidamento nazionale.

Aggrappandosi uno all’altro, madre e figlio cercano di ritrovare il senso di casa, di identità e di stabilità in una New York in rapido cambiamento.