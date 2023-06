Willie Peyote arriva Picasso

Sarà disponibile da venerdì 16 giugno per la programmazione radiofonica “PICASSO”, il nuovo singolo di WILLIE PEYOTE, brano è già disponibile in tutti gli store digitali su https://vir.lnk.to/picasso.

“PICASSO” è la prima traccia inedita pubblicata dal rapper e cantautore torinese dopo l’uscita del suo ultimo album “PORNOSTALGIA”, uscito lo scorso maggio su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia che ha debuttato nella top10 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia.

“Visti da fuori, così incasinati, sembriamo tutti un quadro di Picasso”

Così Willie riassume “PICASSO”, un brano nato di getto e pubblicato alla vigilia di una estate che si prospetta affollata di musica.

Peyote però ha dalla sua un pubblico davvero affezionato

che si è guadagnato con 6 album pubblicati dal 2011 al 2022, ognuno capace di aggiunge un tassello alla complessa anima musicale a autoriale di Willie Peyote (al secolo Guglielmo Bruno) e un lungo elenco di concerti in giro per tutta la penisola che hanno messo in mostra la capacità davvero di pochi di maneggiare il palco, una band sempre composita e di grandi professionisti e dei testi per niente banali anche laddove il tema poteva indurre a crederlo.

Energia, padronanza tecnica della musica rap, testi che guardano alla canzone d’autore, ironia tagliente e uno sguardo sempre fuori dall’ordinario su tutte le cose del mondo.

Queste sono le cartucce a disposizione della penna di Willie Peyote, questi sono gli elementi di “PICASSO”.

Artwork @carola_demarchi

Questo il testo firmato da WILLIE PEYOTE:

Non mi va di dirti più quale risposta mi aspetto

la dignità che non ho più forse non l’ho mai avuta del resto

lo sai la vita a volte è strana, non esco da una settimana e anche questa sera resto a casa c’è Cremonese – Salernitana.

Ok é una scusa ma ho promesso, il tuo pensiero è un vento freddo e se ti incontro so che perdo

(non riesco a dire no)

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù e lì resterà fino al prossimo incontro con te.

Evitarti è impossibile, questa città è solo un grosso paese, ci conoscono bene

gli amici in comune, le strade, i viali quadrati, i bagni occupati, le scale e le chiese

sono stufo già il primo del mese

Tu nuda sul marmo, ti tengo in un palmo, mi calmo

speriamo i vicini non guardino

Faremo l’alba parlando, non sento le gambe né il battito

e ogni promessa è un fallimento, un’altra fuga nel silenzio e ogni volta un po’ mi pento

(non riesco a dire no)

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

ero come il mio umore che va giù e lì resterà fino al prossimo incontro con te

Sei un attimo senza fine

Sei tutte le mie endorfine

Da fuori sembro un Picasso, è sempre un disastro

Tra i miei sbalzi d’umore non so più che gusto ha senza te

sembra tutto mediocre, non so più che senso ha

come se vedessi il mondo intero in bianco e nero

è un film muto e la trama non c’è

nero come il mio umore che va giù e lì resterà fino al prossimo incontro con te

Nel frattempo sono state annunciate le date del nuovo tour di WILLIE PEYOTE “Non è (ancora) il mio genere – Club tour 2023” che Willie ha annunciato così:

“10 anni fa usciva “non è il mio genere, il genere umano” e senza dubbio da allora sono cambiate tante cose ma in fondo quel titolo, quella frase, mi e ci rappresentano ancora benissimo. Per questo mi è sembrato il nome giusto per questo tour che ci riporta nei nostri amati club dopo il fatidico 2020”.

I biglietti per le date del tour che porterà Willie e la sua band nei principali club italiani sono già disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Questi i primi appuntamenti del tour prodotto e organizzato da Magellano Concerti (info su www.magellanoconcerti.it):

06 novembre VENARIA REALE (TO) Teatro Della Concordia

07 novembre MILANO Fabrique

10 novembre PADOVA Gran Teatro Geox

18 novembre BOLOGNA Estragon

20 novembre FIRENZE Tuscany Hall

25 novembre CIAMPINO (RM) Orion

01 dicembre MOLFETTA (BA) Eremo Club

02 dicembre NAPOLI Casa della Musica