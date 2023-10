Zerocalcare non parteciperà al Lucca Comics per il patrocinio da Israele

Michele Rech, in arte Zerocalcare, celebre fumettista e autore di due serie televisive su Netflix (Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo) ha fatto sapere in un lungo post su Instagram che non parteciperà al Lucca Comics & Games, una delle fiere più grandi al mondo nei settori fumetti, serie tv, cinema e giochi.

Nel settore si discute da tempo sull’opportunità di partecipare all’evento a causa del patrocinio dell’ambasciata israeliana. Il nodo del contendere sono proprio i bombardamenti che Israele sta effettuando sulla Striscia di Gaza dopo il massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas.

In questo contesto, vari fumettisti hanno detto di non sentirsi a proprio agio nel partecipare a un evento patrocinato da Israele. Nel caso specifico il patrocinio è stato concesso qualche mese fa: non prevede uno stanziamento di fondi da parte di Israele ed è affiancato a quello di altre istituzioni nazionali e internazionali, come il consolato statunitense di Firenze e il ministero degli esteri italiano.

Zerocalcare da anni esprime opinioni politiche e anche in questo caso ha motivato la sua scelta su Instagram.

Il fumettista ha fatto sapere che purtroppo il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per lui rappresenta un problema. Secondo li fumettista in questo momento in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo, dopo oltre 6000 morti civili, uomini donne e bambini affamati e ridotti allo stremo in attesa del prossimo bombardamento o di un’invasione di terra, mentre politici sbraitano in TV che a Gaza non esistono civili e che Gaza dev’essere distrutta, mentre anche le Nazioni Unite chiedono un cessate il fuoco – il minimo davvero – che viene sprezzantemente rifiutato, per Zerocalcare venire a festeggiare al Lucca Comics rappresenta un corto circuito che non riesce a gestire.