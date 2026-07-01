Il fumetto d’autore festeggia “Lo Scarabocchiatore”: edizioni limitate, rarità bonelliane e grandi ritorni

Il collezionismo di qualità e il grande fumetto d’autore italiano si incontrano in un’iniziativa editoriale destinata a far parlare di sé (p. 1). L’Associazione Lo Scarabocchiatore Edizioni, per celebrare l’anniversario della sua omonima rivista cartacea, ha infatti annunciato una straordinaria operazione culturale (p. 1). Per l’occasione sono stati siglati due accordi d’eccezione con colossi del calibro di Sergio Bonelli Editore e BUGS Comics, dando vita a una proposta in tiratura limitata che ridefinisce il concetto di albo da collezione (p. 1).

Ad impreziosire il progetto, che si divide nei Volumi 5 e 6 della rivista, c’è una prestigiosa prefazione firmata dal noto giornalista de La RepubblicaAlessandro Di Nocera (p. 1).

Tra incubi e thriller esoterico: le perle in allegato

La collaborazione con la Sergio Bonelli Editore porta ai lettori un pezzo di storia dell’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi (p. 1). All’interno si trova infatti un estratto di 10 pagine di Dylan Dog Color Fest N.47 “I vivi e gli altri” (p. 1). L’aspetto più succoso per gli appassionati è la presenza della sceneggiatura originale di Bruno Enna, affiancata dalle prime 10 tavole disegnate da Piero Dall’Agnol, che permette di analizzare passo dopo passo il lavoro dietro la nascita di una tavola (p. 1).

Sul fronte BUGS Comics, il focus si sposta sul thriller esoterico made in Italy con L’Insonne “La stirpe di Horus” (p. 1). Il piccolo cult ideato nel 1994 da Giuseppe Di Bernardo e Andrea J. Polidori vede come protagonista l’iconica Desdemona “Desdy” Metus, la magnetica DJ della fiorentina Radio Strega (p. 1). La storia è tratta dal secondo volume delle Storie Brevi (1994-2003) della serie, attualmente al centro di un importante restauro integrale da parte dell’editore (p. 1).

Tre formule per i collezionisti: Silver, Gold e Premium

Per celebrare degnamente il traguardo, l’associazione ha strutturato tre diversi pacchetti speciali, ognuno prodotto in sole 100 copie numerate (pp. 1-2):

Il Pacchetto Silver: Contiene la Rivista Brossurata Volume 5 (~152 pagine) (p. 1). La splendida copertina è firmata da Pasquale Qualano (noto per i suoi lavori con la giapponese Tatsunoko), che regala una potente interpretazione di Joe il Condor da Gatchaman (p. 1). In allegato è presente lo spillato ufologico “Presenze”, un’opera storica scritta nel 2000 da Di Bernardo con la consulenza del massimo esperto italiano Roberto Pinotti, sceneggiata da Andrea Polidori e completata dalle chine e colori di Jacopo Brandi (p. 1). Il Pacchetto Gold: Propone il Volume 6 della rivista (~160 pagine) con una splendida copertina d’autore firmata dal maestro Carmine Di Giandomenico (p. 2). Questo bundle include in allegato il fumetto spillato “Elizabeth & PIRATOPI” realizzato da William Bondi (p. 2). Il Pacchetto Premium: È la formula definitiva per i collezionisti più esigenti (p. 2). Comprende entrambi i volumi della rivista (5 e 6), entrambi i fumetti spillati allegati (“Presenze” ed “Elizabeth & PIRATOPI”) e due stampe d’arte da collezione su cartoncino A4 pregiato (250 grammi) che riproducono le “cover nude” (senza elementi grafici o loghi) di Qualano e Di Giandomenico (p. 2).

Un parterre di autori eccezionale

I due volumi non si limitano agli allegati, ma offrono una panoramica vastissima del fumetto contemporaneo attraverso storie sia edite che inedite (p. 2). Chi acquisterà i pacchetti avrà modo di leggere opere firmate da eccellenze del panorama nazionale e internazionale (p. 2). Tra i tantissimi nomi figurano Maicol&Mirco, Lorenzo Palloni, Giorgio Pontrelli, Stefano Zattera, Laura Scarpa, Marco Bianchini, Paolo Massagli, Fabio Fiorebello, Enzo Rizzi e Nathan Ramirez (p. 2).

Come prenotare le copie

Considerata la tiratura strettissima di soli 100 pezzi per configurazione, si prevede il sold-out in tempi rapidi (pp. 1-2). I preordini sono ufficialmente aperti (p. 2). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente la redazione via e-mail all’indirizzo loscarabocchiatore@gmail.com o consultare gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina ufficiale Facebook di Lo Scarabocchiatore .