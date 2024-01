2024: dalla Via dell’Angelo al Cammino di Michael

Quis ut Deus , tradotto dal latino CHI È COME DIO, frase emblematica attribuita all’Arcangelo San Michele detta per rivendicare il potere di Dio dopo aver sconfitto Lucifero. E quando ci si approccia all’argomento angeli, non può mancare il ricordo dei luoghi riconosciuti in quanto centri micaelici che vanno dall’Irlanda alla Gran Bretagna passando per Francia, Italia, Grecia giungendo fino ad Israele. Trattasi della sacra linea retta venerata dai Templari e riconosciuta dai Papi. Pare che questa linea immaginaria e sacra rappresenti il colpo di spada con cui San Michele rispedì il diavolo all’inferno.

Dietro la linea Micaelica vi è una nitida Leggenda narrata così nei versetti dell’Apocalisse 12, 7-8

“SCOPPIÒ QUINDI UNA GUERRA NEL CIELO: MICHELE E I SUOI ANGELI COMBATTEVANO CONTRO IL DRAGO. IL DRAGO COMBATTEVA INSIEME CON I SUOI ANGELI, MA NON PREVALSERO E NON CI FU PIÙ POSTO PER ESSI IN CIELO”

IL CAMMINO DI MICHAEL

L’anno 2024 inizia proprio in onore di San Michele Arcangelo con il riconoscimento a Monte Sant’Angelo del titolo di Capitale cultura della Puglia. Il tutto nasce come progetto internazionale che prende il nome de “ IL CAMMINO DI MICHAEL” con il fine ultimo del riconoscimento della VIA MICAELICA, anche detta VIA DELL’ANGELO, meta di turisti di tutto il mondo.

A tal proposito in quest’inizio decina del mese di Gennaio , mercoledì 10 Gennaio 2024, è di già Monte Sant’Angelo ad ospitare il Rettore di Mont Saint-Michel, l’Abbazia francese fondata su una pietra del Santuario garganico. Già nel 2019 si concretizzò un gemellaggio dei due centri.

L’Abbazia di Mont Saint Michel, è una costruzione che risale a più di 1300 anni fa. Situata in Normandia, regione a Nord della Francia, l’Abbazia è stata realizzata su un’insenatura di granito circondata da sabbie e maree, pregevole monumento nonché esempio di architettura medievale che raccoglie numerose visite dai pellegrini di tutto il mondo.

INIZIO DEL PROGRAMMA DELL ’ITINERARIO CULTURALE EUROPEO

Il programma dell’itinerario culturale europeo comincia con la messa del 10 gennaio alle ore 11 nella Grotta di San Michele, la Concelebrazione della Santa Messa presieduta dai Rettori dei Santuari di Monte Sant’Angelo e di Mont Saint-Michel; alle ore 15 l’accoglienza in Comune della delegazione francese guidata dal Rettore e alle ore 15.30, in Biblioteca, il saluto al Consiglio comunale.

IL SIGNIFICATO DEL NUMERO 4 SECONDO DOREEN VIRTUE

I pellegrini nonché i fedeli al culto angelico allontaneranno le ideologie nefaste o dirsi voglia negative che ruotano intorno all’anno bisestile appena iniziato grazie all’influenza del cammino di Michele che ci accompagnerà per tutto l’anno. Ma diversi anni anche Doreen Virtue , considerata la principale esperta internazionale su argomenti angelici, sosteneva che gli angeli ci stanno accanto, ci guidano e il più delle volte ci parlano con sequenze numeriche. La stessa esperta ci rassicura con il significato del numero 4, ovverosia Gli angeli ti sostengono in questo momento.

Proprio quello che l’essere umano ha necessità di sentire nel 2024!