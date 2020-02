71,7 miliardi di euro, ecco il fatturato della moda italiana

Nel nostro paese uno dei business più amati è sicuramente la moda che conta un fatturato pari a 71,7 miliardi di euro con peso crescente sul PIL, si stima che nel 2021 giungerà ai 80 miliardi. I dati sono prodotti dall’area studi mediobanca sul sistema moda con un approfondimento Prometeia che ha preso 173 aziende italiane come campione.

La sostenibilità è ormai uno degli hype per attrarre i consumatori dei futuro e gli imprenditori affermano che oggigiorno nessuno di questi vuole pagare un extra per questa ”responsabilità sociale”. Diverse previsioni di crescita a 80 miliardi, a chiusura del triennio 2019-2021, vedono visibilità e reputazione web maggiore. I dati risalenti al 2018, se messi a paragone con quelli del 2014, rilevano un +25.2%. Tra i dati in aumento del made in Italy spicca l’abbigliamento, poi pelletteria e occhialeria. Sono 15 le quotate e determinano il 29% del fatturato aggregato.

Grazie a questi dati è aumentata anche l’occupazione e da queste analisi emerge una grande correlazione tra aziende dinamiche e il tasso superiore alla media: 22% dei consiglieri è donna a fronte del 17,9%.

Su 46 gruppi europei vi è un fatturato pari a 251,1 miliardi datato al 2018. Tra g\li italiani più amati al mondo abbiamo Prada che si trova al quattordicesimo posto al mondo. Sono 14, in verità, i produttori del nostro paese che crescono a un ritmo annuo medio inferiore con una maggiore capitalizzazione maggiore.

Sul panel europeo, 27 su 46 aziende hanno un impatto decisivo: circa 83% del fatturato aggregato è il più redditizio.