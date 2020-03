Addio a Suor Germana, la cuoca di Dio

Si e spenta all'età di 81 anni, presenza costante in Tv e autrice di libri di ricette famosi in tutto il mondo

Addio a Suor Germana la seguitissima Cuoca della Tv italiana, si è spenta all’età di 81 anni sabato scorso nella casa di riposo San Gaetano dell’Opera Don Guanella a Caidate, frazione del comune di Sumirago (Varese). Avrebbe compiuto 82 anni a luglio.

Morta suor Germana, la cuoca di Dio

La notizia è stata diffusa dal quotidiano Famiglia Cristiana con la quale la religiosa ha collaborato per molto tempo. I funerali si svolgeranno in forma privata come impone l’emergenza coronavirus.

Suor Germana vero nome Martina Consolaro nata in un paesino del Veneto già da giovanissima aveva sviluppato una grande passione per la cucina tenendo anche un corso di economia domestica per fidanzate che si apprestavano al matrimonio. Per lei la buona cucina era un modo per tenere unita la famiglia.

Primo libro di successo “Quando cucinano gli Angeli”

Il suo motto era “Ditelo con un piatto” le sue ricette andavano a ruba, autrice di diversi libri di cucina diventati presto Best seller e con il suo volto luminoso e la voce gentile era una presenza costante in tv. Era soprannominata la cuoca di Dio. Divenne famosa con il suo primo libro di ricette “Quando cucinano gli angeli” (Edizioni Piemme, 1983), 32 ristampe e 2 milioni di copie vendute in Italia, con traduzioni in 16 lingue, e che nel 1987 iniziò la pubblicazione annuale dell”Agenda di Suor Germana”.

Tra i numerosi libri circa una quarantina vi sono “Le grandi feste in famiglia” (1985), “Marmellate, conserve, liquori” (1988), “I dolci. Ricette & segreti. Come preparare ottimi dolci casalinghi e tradizionali” (1990), “Le buone ricette dei conventi. Consigli, trucchi e segreti per una cucina sana e genuina” (1991), “La cucina per chi ha fretta” (1993), “1000 trucchi per la casa. Pulizia, macchie, pollice verde, salute, risparmio, bellezza naturale, galateo, animali in casa…” (1994), “La cucina facile di suor Germana” (1994), “I miei primi piatti. La guida tutta illustrata per preparare e presentare magnifiche ricette” (1995), “Il grande libro della cucina facile. La guida tutta illustrata per preparare e presentare magnifiche ricette” (1996).

Ella diceva in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2018 “ Ho guadagnato molto più di quanto potessi mai immaginare. Con i soldi, io che ero nata povera, ho potuto sostenere il Punto Famiglia di Torino e aiutare tanti poveri. E purtroppo c’è stato anche chi si è approfittato di me. Ma pazienza: la vera ricompensa la dà solo Dio“.

Leggi anche: Suor Luigina ecco come Gesù mi guarì