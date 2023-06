Adriana Volpe minacciata dall’ex marito: “Ti rovino”

Le accuse di maltrattamenti che Adriana Volpe ha rivolto al marito Roberto Parli sono giunte in tribunale. La conduttrice dopo 10 anni di matrimonio e una figlia, Gisele, ha lasciato il compagno denunciandolo. In questi giorni la causa si sta discutendo in tribunale e un’amica d’Adriana è stata invitata a raccontare l’atteggiamento di Parli nei confronti dell’ex moglie.

La donna ha raccontato che Parli ha minacciato la moglie mentre si trovava nella casa del GFVIP. Avrebbe inveito contro di lei con parole violente e pesanti: “I rapporti tra loro sono sempre stati molto tranquilli, ma le cose hanno iniziato a cambiare poco prima che lei entrasse nel programma e sono degenerate quando lei era nella Casa”. La signora era tra gli ospiti di Parli durante le dirette del reality e più volte ha sentito l’uomo inveire contro l’amica: “Ha finito di vivere, le faccio fare una brutta fine. Sei una p…, quando esci ti rovino”.

Parli è stato anche accusato d’aver esagerato con l’alcol in più occasioni: “Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo lì già era alticcio”. L’amica della Volpe ha poi aggiunto che l’imprenditore ha continuato a parlare male della moglie anche dopo la fine del reality. Spesso le scriveva messaggi offensivi diretti alla conduttrice: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere”. questo uno dei tanti messaggi vocali.

Roberto Parli ha parlato male anche alla figlia: le parole della testimone

Secondo quanto riferito dalla testimone Roberto Parli avrebbe maltrattato Adriana anche in presenza della figlia Gisele, e si sarebbe rivolto alla bambina in modo violento e inadeguato: “Guarda quella z… di tua madre cosa fa”, avrebbe esclamato alla bambina. “Non si sarebbe limitato a parlare male della mamma: avrebbe anche trattato male la minore.”

Dopo la pandemia le cose sono degenerate: “Adriana era straziata perché lui la minacciava e la maltrattava. Mi raccontava tutto piangendo al telefono: le minacce di morte davanti alla madre di lui e anche alla bambina.“