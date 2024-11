Al via la XXIV Festa dell’Olio e del Vino Novello a Vignanello!

La XXIV edizione della Festa dell’Olio e del Vino Novello di Vignanello torna con due imperdibili fine settimana all’insegna del gusto e delle tradizioni locali.

La tradizionale Kermesse si terrà l’8, 9, 10 e il 15, 16, 17 novembre 2024, con un programma ricco di appuntamenti dedicati agli amanti della buona tavola, della cultura storica e del folklore.

Durante questi sei giorni, il borgo di Vignanello si trasformerà in un vivace palcoscenico dove turisti e residenti potranno immergersi nelle tradizioni, scoprire i prodotti tipici locali e visitare il suggestivo centro storico e i suoi monumenti.

Venerdì 8 novembre,

la festa inizia con un tour del Castello Ruspoli e delle antiche gallerie sotterranee, i Connutti, seguiti alle 17:00 dall’incontro “Curiosità sul vino” curato dall’esperta Sandra Ianni. La serata prosegue con l’apertura delle taverne alle 20:00 e musica live di Vincenzo Bencini alle 22:30 in Piazza della Repubblica.

Sabato 9 novembre apre con il mercatino dell’artigianato e il percorso degli antichi mestieri, seguiti dalle visite guidate e dai “Percorsi del Gusto”. Nel pomeriggio, il saluto al 13° Raduno Camper Francesco Annesi e, alle 18:00, la rievocazione storica della Nascita della Contea di Julianello offriranno momenti di forte suggestione. La giornata si conclude con musica dal vivo dei KOSACUSTIKA.

Domenica 10 novembre,

una giornata ricca di eventi con l’escursione trekking alle 9:30 e la cerimonia ufficiale di apertura della festa accompagnata dalla sfilata del Corteo Storico Julianellum 1536 alle 11:45. Nel pomeriggio si terranno uno show cooking con lo chef Ezio Gnisci e spettacoli itineranti di giocoleria. La giornata si conclude con l’esibizione del Gruppo Storico Spadaccini di Soriano.

Venerdì 15 novembre

la festa riprende con le visite al Castello Ruspoli e l’apertura delle taverne, culminando alle 22:30 con il concerto di The Italian Job.

Sabato 16 novembre

sarà ricco di iniziative con il mercatino dell’artigianato e le visite guidate fin dal mattino, mentre nel pomeriggio spiccano la passeggiata urbana “Muoviti per stare meglio”, promossa dalla ASL di Viterbo, e la rievocazione storica La Rivolta del 1553. La giornata si chiude con il concerto di I Secondo Palo alle 22:30.

Domenica 17 novembre,

l’evento clou sarà la sfilata storica del Corteo Julianellum 1536, seguita da visite guidate e degustazioni di olio e vino. Da non perdere anche la presentazione del libro “Gli invisibili di San Zeno” con l’autore Alessandro Maurizi e lo spettacolo finale degli Sbandieratori e Musici di Vignanello alle 17:30.

Per tutta la durata della festa, i visitatori potranno degustare i prodotti tipici della tradizione viterbese. Le taverne e i ristoranti del paese proporranno piatti locali accompagnati dall’olio extravergine di oliva appena prodotto e dal vino novello, il tutto arricchito da degustazioni guidate per imparare a conoscere meglio i sapori genuini della zona.

La Festa dell’Olio e del Vino Novello di Vignanello si conferma un’iniziativa ideale per far conoscere e scoprire le eccellenze gastronomiche e le tradizioni storiche della Tuscia in un’atmosfera autentica e accogliente.

Programma e informazioni tecniche sul sito www.prolocovignanello.org