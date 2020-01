Alena Seredova in dolce attesa: la cicogna arriva a giugno

Alena Seredova ha annunciato sui social d'essere in dolce attesa, aspetta il suo terzo figlio dal compagno Alessandro Nasi

Alena Seredova è in dolce attesa del suo terzo figlio. L’ex moglie di Gigi Buffon da cui è separata dal 2014 ha annunciato su Instagram d’aspettare un bambino dal compagno Alessandro Nasi, la persona che ha riportato nella sua vita stabilità ma soprattutto fiducia nei sentimenti e nella vita di coppia.

Alena ha mostrato sui social uno scatto della sua pancia appena arrotondata con sopra le sue mani e quelle del compagno, una foto accompagnata da una didascalia minimalista che esprime appieno la gioia della modella per questo particolare, e inaspettato momento:

“Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.Per sempre. Non vediamo l’ora.” Per il momento non si conosce il sesso del nascituro ma di certo la modella dopo due maschi avrà il desiderio d’abbracciare un femmina.

Alena Seredova e Alessandro Nasi un amore nato per caso

Alena Seredova è stata felicemente sposata con Gigi Buffon, da cui ha avuto anche due figli, fino a quando il portiere della Nazionale non ha conosciuto la giornalista Ilaria D’Amico con cui ancora oggi ha una storia.

Il tradimento di Buffon ha lasciato in Alena un vuoto sentimentale colmato solo dall’incontro con Alessandro Nasi, imprenditore erede della famiglia Agnelli che ama poco il gossip e la vita mondana.

La Seredova e Nasi hanno un rapporto stabile e molto privato, si sono conosciuto per caso allo stadio durante una partita della Juventus. squadra di cui sono entrambi tifosi, si sono subito piaciuti e oggi stanno per diventare genitori: una rinascita quella di Alena che merita d’essere raccontata.”