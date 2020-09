Alessandra Amoruso: “Sono completa anche da sola”

Combattuta e troppe volte insicura Alessandra Amoroso ha raggiunto oggi, all’età di 34 anni, una consapevolezza tale da farle comprendere che l’unica persona a cui deve rispetto e amore è se stessa. Impegnata professionalmente su più fronti e con una carriera in continua ascesa da più di 10 anni Alessandra ha raggiunto degli obiettivi importanti e la mancanza di un amore non può vanificare i suoi preziosi risultati.

Single da qualche mese Alessandra Amoroso ha chiuso il suo rapporto con Stefano Settepani cosciente che le cose non andavano bene, ha sofferto molto e ha anche pianto ma oggi sa che era l’unica cosa giusta da fare: “Sono sempre stata una donna decisa. Ho pianto tanto e mi emoziono tanto ancora oggi, ma non mi sono mai sentita fragile. Oggi però credo di aver raggiunto un equilibrio come donna del tutto nuovo”.

Nel giorno del suo compleanno, il 12 agosto, Alessandro ha dichiarato di sapere cos’è la felicità di sentirsi completa e piena d’energia pronta a guardare al futuro con occhi diversi. L’ex vincitrice d’Amici si rende conto che l’unica persona che conta è se stessa, deve volersi bene come nessun altro potrà fare ma soprattutto si merita tutta questa attenzione.

Alessandra Amoruso: “Una donna non ha bisogno di un uomo per sentirsi completa”

Finalmente Alessandra Amoruso è consapevole che per sentirsi completa e felice non ha bisogno di un uomo accanto, basta a se stessa e questo è l’importante: “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo. In passato, ho avuto poco amore per me stessa, e così la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia. Come ho reagito? Ho ripulito le ferite, mi sono rialzata e con fatica ho continuato la mia vita. La morte è una sola, ma le vite possono essere tante.“