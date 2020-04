Andrea Damante conferma: “Quarantena insieme a Giulia de Lellis”

I dubbi e le incertezze sul presunto ritorno di fiamma tra Giulia de Lellis e Andrea Damante che in questi ultimi mesi hanno tenuto vivo il gossip lasciano spazio alle conferme: la prima quella dichiarata da Gabriele Parpiglia che sui social qualche settimana fa ha rivelato che i due erano tornati insieme e la seconda è relativa allo scoop di Chi che ha paparazzato i neo fidanzati insieme a Pomezia a fare la spesa.

Giulia de Lellis single da poco, almeno così ha dichiarato lei, e Andrea Damante hanno ritrovato l’amore perduto in seguito all’infedeltà dell’ex tronista, infedeltà resa nota a tutti grazie alla pubblicazione del libro di successo “Le corna stanno bene con tutto” scritto dall’ex corteggiatrice quando i due si dissero addio definitivamente.

Andrea Damante non sfugge più e durante una diretta con Pio e Amedeo in onda su Instagram ha confermato d’essere tornato insieme a Giulia e che ora si stanno riscoprendo. Andrea, incalzato dai due comici che gli hanno fatto notare che il loro è il gossip che attualmente è sulla cresta dell’onda, ha rivelato d’essere a Pomezia a casa della De Lellis a trascorrere la quarantena.

Andrea Damante: “Sono tornato con Giulia quando lei non stava più con Andrea Iannone”

Andrea Damante rivela ai due comici che Giulia è momentaneamente assente in quanto è uscita con la madre: “Io ci vado sempre a fare la spesa, soprattutto quando c’è da comprare l’acqua, le cose pesante, ma spesso vanno loro perché devono preparare le ricette.” Poi l’ex tronista ci tiene a precisare che la relazione con Giulia è ricominciata da quando lei è tornata single, Andrea Iannone non era più parte della sua vita di conseguenza la causa della rottura tra loro non è il ritorno in scena dell’ex tronista.