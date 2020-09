Andrea Iannone si espone e risponde a Soleil: cosa ha detto

Andrea Iannone non è riuscito a rimanere inerme davanti alle dichiarazioni rese da Soleil Sorge in un’intervista pubblicata in questi giorni dal magazine Chi. Il campione di motociclismo che ha cercato sempre di rimanere lontano dal gossip, nonostante sia stato legato a due donne decisamente in vista, ha voluto mostrare il suo disagio nei confronti di tanto finto rumors.

In una storia Instagram Andrea Iannone ha risposto indiretteamente a Soleli che su Chi ha parlato di lui come un uomo in cerca di visibilità e ha smentito il presunto flirt che è circolato sul loro conto nelle scorse settimane. Iannone ha manifestato tutto il suo stupore per le parole dette sul suo conto: “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che determinate testate/e o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata, attribuendomi chissà che cosa.”

Il campione di è mostrato decisamente irritato e ha aggiunto: “Non sono io quello che alimenta tutto ciò facendo interviste ad hoc. Vivo delle mie passione, cose concrete sempre con rispetto e in silenzio.” Le parole di Iannone sono chiare, soprattutto per un personaggio come lui che poco si avvale dei social per apparire.

Andrea Iannone e Soleil: una storia che non c’è

Andrea Iannone e Soleli Sorgè sono stati paparazzati le scorse settimane in un ristorante, in molti hanno pensato ad un flirt ma a quanto pare il gossip ha corso veramente troppo questa volta. I due ex cognati sono solo amici ma evidentemente all’ex tronista questa visibilità ha fatto comodo, cosa non apprezzata da Iannone che ha sempre cercato di tutelare la sua privacy. Di sicuro l’intervista della giovane influencer non è piaciuta a Andrea che non ha potuto fare a meno di commentarla.