Anna Falchi: “Con Fiorello una storia prescritta. Con Max Biagi siamo amici”

Anna Falchi ha parlato di se, dei suoi amori e della sua carriera nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me, la showgirl ha parlato del suo debutto nel mondo dello spettacolo e anche della moda e ha ricordato i tempi in cui lavorava sulle passerelle accanto a Monica Bellucci una persona stupenda, semplice e spontanea nonostante sia diventata una star internazionale:”La Bellucci? Eravamo molto amiche. E’ una persona meravigliosa. E’ una star ma è sempre stata una ragazza, umile, semplice. Si merita tutto quello che ha. Mi ha consigliato di fare più la modella e, poi, di fare l’attrice. ” Anna ha anche ricordato il suo esordio a Sanremo, ha debuttato sul palco dell’Ariston seguita da Pippo Baudo insieme a Claudia Kol con cui non ha mai avuto nessuna discussione:”Pippo Baudo è un grande. Non c’è stato alcun problema con Claudia Koll. Non pranzavamo assieme. Ho un bel ricordo di quel Sanremo. Anche se Pippo non mi dava la parola, me la prendevo, sgomitavo nel senso buono del termine. Lui mi ha dato carta bianca anche troppo “.

Anna Falchi, tutti gli amori della showgirl

Anna Falchi ha poi parlato spontaneamente di tutti i suoi ex a cominciare da Fiorello, una storia ormai prescritta che all’epoca fece scalpore. Con Max Biagi c’è un rapporto d’amicizia vero, anche con il papà della figlia ha un relazione civile e con il compagno attuale vive una storia già da 9 anni:”Con Fiorello è una storia prescritta. La gente ancora se le ricorda. Eravamo i Ferragnez dell’epoca. Ho ancora il numero di Max Biaggi, siamo rimasti amici. Ci sentiamo due volte l’anno, c’è sempre un rapporto scherzoso. Mi sta molto a cuore. Con il mio attuale compagno Andrea Ruggeri stiamo insieme da nove anni. Mia figlia ed il papà Denny? Hanno un bellissimo rapporto. E, poi, c’è il vice papà. Più amore ha più sono felice. E, poi, doppio regalo.”Anna infine ha un bel ricordo anche dell’unico uomo che ha sposato Stefano Ricucci, è stato un matrimonio da sogno il cui fallimento l’ha fatta soffrire tantissimo.