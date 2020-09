Anna Foglietta critica i vip che usano il Covid per farsi pubblicità: cosa ha detto?

Volto e madrina dell’imminente e atipica Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2020 Anna Foglietta ha preso molto sul serio il ruolo che l’è stato affidato. L’attrice affermata nel panorama cinematografico italiano ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos a cui ha parlato del suo lavoro ma anche di come sono cambiate certe dinamiche nel mondo dello spettacolo con l’avvento del Covid.

Anna Foglietta in particolare ha criticato i vip che stanno sfruttando la presenza del Coronavirus per farsi pubblicità, la trova una cosa decisamente triste e non può fare a meno di condannarla vista la serietà e la gravità della patologia: “Qui a Venezia al contrario credo che dobbiamo dare proprio l’idea che bisogna rispettare le regole, mettere le mascherine, evitare gli assembramenti, per dare proprio l’idea del fare le cose responsabilmente, dell’essere molto seri. Era l’unico modo per far sì che Venezia potesse essere fatta.”

L’attrice insiste poi nel ribadire che il Covid non ha niente di glamour, sfruttare questo momento solo per ottenere like e visibilità è veramente molto triste: “Bisogna essere scrupolosi e seri. Bisogna essere responsabili, persone mature, più mature di tante altre.“

Anna Foglietta sobria madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020

Felice che la Mostra del Cinema di Venezia 2020 sia stata organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid Anna Foglietta ha aperto la mostra calcando un red carpet in modo decisamente sobrio e lontano da lustrini e gossip. E’ apparsa sorridente, felice del suo ruolo, in un semplice completo nero e ha cercato di mostrare tutta il suo coinvolgimento professionale in un evento che merita attenzione grazie alle opere presentate realizzate da straordinari artisti del cinema.