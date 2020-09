Antonella Clerici gli auguri social per il primo giorno di scuola di Maelle

Ritorno a scuola faticoso e non privo di polemiche quello segnato da questo 14 settembre 2020 che si annuncia un anno per gli studenti di tutti i livelli incerto e decisamente anomalo. Antonella Clerici, mamma di Maelle, ha fatto gli auguri social di un buon anno scolastico alla figlia che affronta la prima media.

Antonella Clerici è una mamma presente e si prende cura della figlia personalmente e questo inizio d’anno scolastico è per Maelle originale e ricco di sorprese da più punti di vista: “Si va… prima media. Primo giorno di scuola… Entri bambina uscirai adulta… Buon cammino amore mio.” Un augurio quello della conduttrice da cui si percepisce tutta l’emozione di una mamma, che nonostante l’età della figlia, si commuove ancora per ogni avventura scolastica.

Da circa due anni Antonella Clerici e la figlia avuta dall’ex compagna Eddy Martens abitano in una casa in campagna ad Arquata Scrivia e Maelle va a scuola a Novi Ligure. La conduttrice sta provando a dare alla figlia una stabilità e anche una tranquillità affettiva e per questo si è impegnata anche con il padre della ragazzina per avere un rapporto civile.

Antonella Clerici torna in tv a Mezzogiorno

Professionalmente Antonella Clerici è pronta a tornare in tv nella fascia oraria che più le ha dato popolarità quella dell’ora di pranzo:da lunedì 28 settembre partirà È sempre mezzogiorno, in onda ogni giorno su Rai1 dalle ore 12 alle 13.30. Il programma si articolerà in interviste, giochi ma anche confronti a tema culinario, una trasmissione in cui la Clerici crede molto ed è certa che avrà l’attenzione e il successo che merita anche se sarà difficile ripetere gli ascolti del debutto che fu della Prova del Cuoco.