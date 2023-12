Aperitivi invernali: 3 zone consigliate per le serate con amici

Milano è una città tradizionalmente associata all’aperitivo, da cui si è diffuso anche il trend dell’apericena (ovvero una formula che include drink ed alcune portate, servite o a buffet). La città meneghina, infatti, non è solo la capitale italiana della moda e del business, ma anche una vivace zona della movida dove divertirsi in compagnia. Nei locali milanesi è possibile trovare sia giovani, in particolare studenti, che adulti, poiché l’offerta è piuttosto ampia ed è facile trovare proposte adatte a tutti. Pertanto, se si è alla ricerca di una stanza singola a Milano per trasferirsi, è bene sapere fin da subito quali sono le migliori zone dove è possibile godersi un buon aperitivo insieme ad amici oppure dove è possibile fare nuove conoscenze e ambientarsi nella capitale della moda.

Duomo

Tra le zone più apprezzate da studenti e professionisti per un aperitivo in pieno stile milanese c’è il Duomo, il simbolo per antonomasia del capoluogo della Lombardia. Qui si trova, infatti, il più grande edificio in stile gotico di tutto il Paese, che con la sua imponente facciata di marmo bianco fa da sfondo a tutti i locali più chic.

Questa zona permette anche di fare un bell’aperitivo con vista dall’alto su tutta la città, un’esperienza da non perdere anche durante la stagione più fredda. E dopo aver sorseggiato un drink in piazza, perché non concedersi una bella passeggiata? A pochi passi dal Duomo ci sono una pluralità di bellezze architettoniche, ovvero il Palazzo Reale, la Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza dei Mercanti e il famoso quadrilatero della moda, per concedersi un po’ di shopping.

Navigli

Un altro quartiere molto rinomato sia tra chi è nato in città sia tra chi ha appena trovato una stanza singola a Milano per lavoro o studio è la zona Navigli, in particolar modo Naviglio Grande, che ospita locali dell’interessante offerta enogastronomica, e Naviglio Pavese, principalmente adatto ai giovani grazie alle proposte di birre e taglieri.

Questi canali artificiali sono stati creati per irrigare la città o favorire gli scambi commerciali, ma ad oggi costituiscono una delle zone più “in” del capoluogo lombardo, soprattutto tra i più giovani. Qui, infatti, ci sono sia negozi e botteghe artigianali che locali e ristoranti per un buon aperitivo o un apericena. L’atmosfera è vivace, culturale e alla moda e attira ogni giorno e ogni sera una gran moltitudine di persone.

Isola

La terza e ultima zona consigliata per fare un ottimo aperitivo in quel di Milano è Isola, meno conosciuta delle prime due e quindi anche meno scontata. Il quartiere è attualmente oggetto di una riqualificazione generale, che comporta la costruzione di grattacieli ed edifici di dimensioni importanti, ma nasconde ancora qualche chicca, come locali molto particolari e intimi e meno impostati dove è possibile gustare il buon cibo del territorio. Nel quartiere Isola, inoltre, ci sono diverse zone interessanti da raggiungere a piedi o in bicicletta, come Porta Garibaldi, Porta Nuova, l’ex scalo ferroviario e il famoso Bosco Verticale, dove è possibile trovare locali con terrazza che permettono di fare un bell’aperitivo con una bella vista sull’intera città.