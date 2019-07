App: Gli utenti hanno speso 40 mld di dollari in dowload

In questi primi sei mesi del 2019, gli utenti di tutto il mondo suoi loro smartphone e tablet hanno scaricato ben di 56 miliardi di App a pagamento, andando a spendere una cifra che si aggira intorno ai 40 miliardi di dollari.

La spesa degli utenti per l’acquisto delle app

Da quanto si è potuto apprendere la spesa per l’acquisto delle App, se conconfrontata al primo semestre del 2018, in questi primi sei mesi del 2019 è andata in doppia cifra.

Secondi i dati riportati dagli analisti di Sensor Tower gli utenti, nel periodo che va da Gennaio a Giugno 2019, hanno speso la bellezza di 39,7 miliardi di dollari per le app. Questo significa che in questo settore su base annua c’è stato un incremento pari al 15,4%.

Ovviamente a farla da padrone è stato l‘App Store, ovvero il negozio online di applicazioni per il sistema operarivo iOs, che ha incassato 25,5 miliardi di dollari.

Invece il Play Store, il negozio online dove gli utenti che possiedono un dispositivo Android possono scaricare le App, è arrivato al secondo posto guadagnando solo 14,2 miliardi di dollari.

Questi numeri ci fanno capire che su 56,7 miliardi di applicazioni scaricate gli utenti 41,9 miliardi provengono dall’App Store, mentre il restante 14,8 arriva dal Play Store.

Le App più scaricate

Il primato va sicuramente ai videogames che hanno registrano una spesa di 29,6 miliardi e i più scaricati sono stati Color Bump 3D, che è stato sicuramente il più gettonato e Honor of King che invece è stato il videogioco che ha registrato gli incassi maggiori.

Mentre nelle tre le altre categorie a fare la parte del leone troviamo l’App di Tindel, ovvero la famosissima piattaforma per gli incontri amorosi, che secondo gli analisti ha avuto un sostanziale e significativo incremento dei download, che portato gli utenti a spendere una cifra considerevole che si aggira intorno 497 milioni di dollari.

