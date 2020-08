Arisa sorprende su Instagram: post a favore del body positive

Non si è mai attenuta alle regole, ne tanto meno ai clichè dello spettacolo Arisa che con i suoi modi di fare decisamente fuori le righe ha manifestato sempre il suo essere sincero e trasparente anche se non da tutti condiviso.

In queste ore la cantante si trova in vacanza e si diverte molto con i social attirando l’attenzione dei followers più fedeli che non ha potuto fare a meno d’ammirare l’ultimo scatto pubblicato dove Arisa mostra le sue rotondità. Il gesto d’Arisa accompagnato da una didascalia ironica e divertente mira a sostenere tutte quelle donne che subiscono il body shaming ( bullismo legato alla discriminazione dell forma fisica) come un atto violento e insuperabile.

“Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea.” Queste le parole della cantante che accompagnano la divertente immagine del suo seno, pancia e fianchi non proprio perfetti. Ai followers che le chiedono di non usare più il photoshop nelle prossime cover dei suoi dischi la cantante promette di amare sempre il suo corpo nonostante tutto.

Arisa, passione normalità lontano dagli schemi omologati

Ne ha sempre fatto una battaglia personale, per Arisa la normalità è qualcosa d’imprescindibile, ognuno ha la sua è anche per questo che non si è mai adeguata a schemi omologati, le sono sempre stati molto stretti. La bellezza femminile, qualunque tipo con tutti i suoi difetti, ha un potenziale ed è quello che va valutato lontano da filtri e photoshop che possono alterarne la normalità. Arisa ci crede, si batte per tutto ciò e non esita a condividere anche i suoi evidenti difetti.