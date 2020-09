Armine Harutyunyan, la testimonial atipica di Gucci risponde alle polemiche

La scelta della casa di moda Gucci di puntare ad una testimonial, Armine Harutyunyan, decisamente atipica, lontano da quella bellezza oggettiva tipica dei brand fashion ha creato dibattiti e polemiche non indifferenti.

L’opinione pubblica ma anche molti account social non hanno potuto fare a meno di discutere su quella che è stata definita una non bellezza tanto da far subire alla modella armena una sorta di body shaming. Armine attualmente vive a Erevan, capitale armena, ed è stata raggiunta da La Reppublica che le ha chiesto cosa ne pensa di quello che sta succedendo in Italia e che la riguarda direttamente.

Armine ha spiegato che non si è molto interessata alla polemica, e non è la prima volta che viene presa di mira, di sicuro oggi è una persona più preparata che in passato è in grado d’affrontare questo tipo di dibattiti anche perchè di fondo c’è soprattutto una paura non manifesta del diverso. La modella che sui social non ha fatto nessun commento, è grata anche a tutte quelle persone che al contrario di quando si può pensare le hanno manifestato tanta solidarietà.

Armine Harutyunyan: “Alla persona vedo una persona che ha più di una faccia…“

Armine Harutyunyan ha poi aggiunto che crede in se stessa e che ha sempre avuto la sua famiglia a sostenerla in tutte le sue scelte. La testimonial ha poi affermato che quando si guarda alla specchio non vede solo un viso ma una persona con pensieri e interessi diversi: “Vedo una persona che è più di una faccia, che ha interessi, cose da dire e da fare. E che non ha tempo per chi la vuole abbattere“.