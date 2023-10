Arriva Galateo per teenager

Il segreto per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni? Per Shubha Marta Rabolli le buone maniere sono la chiave: Rabolli, docente con oltre un decennio di esperienza nell’insegnamento del galateo per ragazzi e vice presidente dell’Accademia Italiana Galateo, la prima e unica scuola di Galateo e buone maniere in Italia, è infatti l’autrice di Galateo per teenager (HOW2 Edizioni).

Prefazione di Samuele Briatore, Presidente Accademia Italiana Galateo.

L’autrice porta i giovani lettori alla scoperta della storia del galateo e del contributo di filosofi e letterati, come l’umanista rinascimentale Erasmo da Rotterdam e il politico e scrittore inglese Lord Chesterfield, ma soprattutto offre consigli e raccomandazioni per navigare la vita contemporanea, accompagnandoli con aneddoti, spiegazioni e riflessioni sulle ragioni che si nascondono dietro le regole.

- Advertisement -

Comunicazione, attenzione, rispetto per noi stessi e per gli altri: conoscere il galateo è come portare con sé una cassetta degli attrezzi da cui prendere all’occorrenza ciò di cui si ha bisogno per adeguarsi al contesto in cui ci si trova di volta in volta. Il galateo, infatti, non è certo un polveroso catalogo di regole, ma una grammatica sociale che permette di muoversi liberamente e con padronanza in qualunque situazione e con ogni genere di persona, vera e propria arte della convivenza.

Galateo per teenager è

una guida pratica e affascinante per affrontare la complessità della società moderna e scoprire i segreti di una vita sociale armoniosa, dove il rispetto reciproco e la gentilezza sono il fondamento di relazioni autentiche e significative. Un manuale che i ragazzi potranno usare per orientarsi mentre si affacciano all’età adulta, in un mondo che già domani sarà molto diverso. Se infatti il galateo è sempre stato il riflesso della società, ne rispecchia anche i mutamenti, in continuo dialogo con le tematiche centrali di ogni tempo.

- Advertisement -

Galateo per teenager è il risultato del progetto svolto con le scuole “Arrivano le nostre buone maniere”, realizzato in collaborazione con la Regione Lazio. Grazie alla sua lunga esperienza sul campo, l’autrice ha costruito un vero e proprio galateo dal basso, capace di tenere il passo con l’attualità e di mettere al centro le vite dei giovani mentre cominciano a muovere i primi passi verso il proprio futuro.

Il galateo vale anche nel mondo social? La risposta è sì, una vita digitale equilibrata ha effetti positivi su tutte le nostre relazioni, online e offline. Come affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro? Saper scrivere un curriculum vitae efficace, prestare attenzione ai dettagli e presentarsi in maniera adeguata sono competenze essenziali da padroneggiare. Ma è altrettanto importante esplorare le proprie passioni e sperimentare diverse opportunità.

E in amore tutto è permesso?

Non se si desiderano relazioni libere, autentiche e appaganti. Rispettare i “no”, evitare gli eccessi e, soprattutto, essere sé stessi, accettando le proprie e altrui insicurezze e imperfezioni, sono comportamenti in grado di aprirci le porte di una vita relazionale ricca, profonda e anche molto divertente. Dall’arte di comunicare con grazia ed efficacia alle regole dell’etichetta a tavola, il galateo per giovani non riguarda solo le buone maniere, ma l’essenza del carattere e il senso di responsabilità verso la società e l’ambiente circostante, nella consapevolezza delle proprie azioni e del loro effetto sugli altri.

Tutti abbiamo in noi un grande potere, anche se non tutti sappiamo come usarlo: quello di poter scegliere, in ogni istante, ciò che vogliamo essere e che vogliamo comunicare. La sfida è esserne consapevoli e il galateo può aiutarci ad affrontare con autenticità e sicurezza tutte le situazioni che il mondo ci mette di fronte.

“In questo libro non troverai nozioni sugli inchini, i cappellini, le corse dei cavalli, le albicocche sbucciate con coltello e forchetta, i fiori da regalare o il giusto taglio di capelli. Queste cose, forse, servono poco al nostro futuro. Quello che desidero invece è augurare a te, che leggerai queste pagine, di immaginare i tuoi sogni e aiutarti a disegnare la strada per poterli raggiungere; e, soprattutto, darti la possibilità di non sentirti mai sbagliato o fuori luogo, perché devi e puoi stare ovunque se conosci la lingua e la formula segreta per accedere”.

– SHUBA MARTA RABOLLI

L’AUTRICE

Shubha Marta Rabolli è tra le maggiori esperte italiane di galateo e di etichetta. Da più di 10 anni collabora con i maggiori istituti scolastici e biblioteche italiane e internazionali, dalla Cina alla Turchia, ed è tra le più accreditate esperte di galateo e di business etiquette. Ha tenuto lezioni presso il Gran Ballo delle Debuttanti e diverse università, tra cui Sapienza Università di Roma al Master di Cerimoniale, Galateo ed Eventi Istituzionali, ha collaborato inoltre con Rai News e numerose testate giornalistiche e radiofoniche.

I DATI

258 pp. / euro 15

ISBN 978-8893056854