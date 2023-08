Arriva la Superluna blu: sarà la più imponente dell’anno

Si tratterà della luna piena più grande dell’anno e la seconda dello stesso mese, una coincidenza che nella tradizione anglosassone viene denominata ‘Luna blu. A rendere l’intero evento ancora più speciale è il fatto che le due lune piene di agosto saranno entrambe Superlune, poiché si verificheranno alla minima distanza dalla Terra: ci troviamo di fronte a una combinazione piuttosto rara, considerando che l’ultima Superluna si è manifestata a gennaio del 2018, mentre la prossima si verificherà nel gennaio 2037.

Superluna blu, di cosa si tratta e quando vederla

Lo spettacolo visibile ad occhio nudo è programmato per il 31 agosto, giorno che simbolicamente conclude l’estate. A spiegarlo è l’astrofisico responsabile scientifico del Progetto Telescopio Virtuale, Gianluca Masi, che utilizzerà i suoi strumenti mobili per catturare l’immagine della Superluna blu a Roma, condividendo la visione in diretta durante uno streaming online programmato per il 31 agosto dalla mattina alle ore 5.

- Advertisement -

Alle 3:37 del 31 agosto, la Luna sarà piena a circa nove ore dal punto più vicino alla Terra: il nostro satellite apparirà circa il 7% più grande e leggermente più luminoso della norma. È importante sottolineare che quella del 31 agosto tra le Superlune visibili quest’anno, sarà la più vicina e quindi la più grande, seppur di poco.

La Luna blu non avrà un vero colore blu

Per quanto riguarda la Luna azzurra, il nome non implica che si vedrà effettivamente una luna di tale colore, ma è la denominazione che gli esperti attribuiscono a un preciso fenomeno. Nel caso qualcuno non ne sia al corrente, il fatto che l’anno sia composto da 12 mesi e non 15 o 30 è dovuto alla Luna.