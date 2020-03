Atmosfera accogliente al ristorante: la luce è tutto

Scegliere la giusta illuminazione per il proprio locale è fondamentale per creare la giusta atmosfera

Per il cliente, a fare un buon ristorante, è certamente l’ottimo cibo, il buon vino, il servizio e altri aspetti che, per la maggior parte della clientela, bastano a renderlo un posto speciale. Tuttavia, esiste un tipo di clientela che apprezza anche il design intelligente, attenti perfino al concetto d’illuminazione.

Con la luce giusta è possibile conquistare non solo la clientela più attenta, ma anche chi ama ritrovarsi in quegli ambienti solo per gustare degli ottimi piatti. La luce è il modo ideale per creare l’atmosfera accogliente e adatta per tutte le occasioni. Con il giusto colore e intensità, la luce perfetta può far apparire qualsiasi stanza come una seconda casa.

La chiave per un’atmosfera accogliente al ristorante

Creare l’illuminazione per un’atmosfera accogliente nel proprio ristorante è un lavoro di equilibrio e armonia tra design degli ambienti e la giusta scelta degli elementi d’illuminazione. Mescolare forme, materiali e dimensioni diverse conferisce a una stanza un certo aspetto e aggiunge un tocco molto personale. Anche se non è facile prevedere quale sarà il risultato finale, con l’aiuto della tecnologia moderna è sempre possibile testarlo in un progetto in 3D.

Come mettere in risalto l’ambiente con la giusta luce

Se si è in cerca della giusta atmosfera, che sia accogliente, alla moda, industriale o retrò chic, forme, materiali e dimensioni delle luci dovrebbero adattarsi all’aspetto e alla sensazione che il luogo vuole trasmettere. Naturalmente, dovrebbero facilmente mescolarsi e abbinarsi a esso. Un ristorante alla moda e giovanile, per esempio, può essere valorizzato da lampade a soffitto con caratteristiche fantasie pietra grezza o marmo.

Come creare la giusta atmosfera

Pensare d’illuminare direttamente e in modo intenso gli elementi da mettere in risalto, per farli notare subito al cliente, è l’idea da scartare sul nascere. Un ristorante si presenta meglio con una luce morbida che funge da interruttore dell’umore. Applique in gesso alle pareti, per esempio, illuminano egregiamente tutto l’ambiente, ma attraverso l’effetto della luce indiretta, più intima e accogliente (e sono anche un valido elemento di arredo). Per i tavoli, invece, è sono più consone lampade a sospensione che possono attirare l’attenzione e preparare lo scenario per i protagonisti della serata: buon cibo e ottimi drink.

La scelta ideale per chi desidera ”cambiare umore” in base all’esigenza, è un dimmer. Può cambiare facilmente la luce in pochissimo tempo da morbida (2700 K), colore perfetto per una cena, a una rinfrescante (3000 K), ideale per la colazione. Per creare un’atmosfera un po’ più romantica invece, la temperatura a 2200 K è l’ideale per conferire un naturale effetto lume di candela in modo uniforme in tutto l’ambiente.

Come impostare la temperatura di colore giusta

Per quanto minimalista e semplice possa essere il design e l’arredamento di un ristorante, l’ambiente dovrebbe sempre essere caldo e accogliente. Per creare uno spazio dove gli ospiti si sentano a proprio agio dopo aver varcato la soglia, bisogna ricordare un paio di cose.

È importante che la temperatura e la riproduzione del colore facciano un bel gioco di luci e ombre. La luce bianca calda, poi, con temperature da 2700 a 3000 K è una grande amica da tenere sempre in considerazione.

Spuntando queste due caselle sulle cose da ricordare per creare l’atmosfera accogliente al ristorante, si ottiene gran parte del risultato che si stava cercando.

Un aspetto molto importante da non sottovalutare è l’armonia tra luci e complementi d’arredo. Usando faretti e lampade, in maniera tale da sembrare parte integrante dell’ambiente (come faretti a incasso in gesso), è possibile farne addirittura un elemento distintivo del ristorante.

L’illuminazione perfetta in giardini, terrazze e ambienti esterni

Se il ristorante dispone di uno spazio all’aperto da poter sfruttare, per esempio, nei mesi più caldi, la scelta delle giuste luci può fare la differenza tra un ambiente di classe da uno sciatto. Le luci per esterni, inoltre, non sono solo un elemento decorativo per creare l’atmosfera, ma uno strumento per mettere in risalto determinati punti specifici o perfino per creare un percorso per i clienti.

Creare l’atmosfera perfetta con le luci a LED

L’illuminazione di successo per un ristorante è fondamentale scegliere attentamente il tipo di lampade da impiegare. L’avanzamento tecnologico sta gradualmente facendo sì che le tradizionali lampade a incandescenza, siano sostituite da lampade a LED. Queste non sono tutte uguali e devono essere scelte in base alla loro intensità e temperatura.

Per un ristorante accogliente ed elegante, le lampade a LED a luce calda sono perfette per creare un’atmosfera intima. Se i piatti presentati sono inoltre di ottima qualità e si cura anche l’aspetto del piatto, lo si può mettere in risalto direzionando le luci dirittamente sui tavoli, così da rendere le portate le protagoniste.

Scegliere le giuste luci per creare l’atmosfera accogliente al ristorante non è certo un compito facile, per questo esistono professionisti specializzati per assicurare la riuscita di un progetto di rinnovamento ed esaltazione del locale.

Anche sul piano scientifico, d’altronde, è stato provato che gli stati d’animo dei clienti possono cambiare in base alla luce del locale, quindi conviene renderli sempre felici e a loro agio.