Auroboros: Le Spire del Serpente – Libro del Mondo di Lawbrand, l’incredibile manuale di gioco di ruolo di Warchief Gaming, casa editrice fondata da Chris Metzen (mente creativa di giochi come Diablo e World of Warcraft) è finalmente disponibile in Italia edito da Panini Comics. Il manuale, realizzato in collaborazione con MS Edizioni, distributore ufficiale del gioco nei circuiti specializzati, è già disponibile in fumetteria, libreria e su Panini.it.

Nelle frenetiche città mercantili di Lawbrand,

tra le strade fuligginose, si insinua un’antica magia. Le tensioni tra il governo della Chiesa Sulariana, e una nuova generazione di avventurieri, fanno incombere una minaccia che potrebbe scatenare un’infuocata tempesta di tumulti sociali. Al contempo, nelle terre selvagge oltre i confini, razze dimenticate e culti maligni insorgono per conquistare nuovi territori e imporre la loro volontà sul mondo civilizzato. E nelle viscere della terra, l’Auroboros, il Serpente del Mondo, si risveglia per divorare tutto ciò che esiste… Chi riuscirà a padroneggiare il suo potere?

Il Libro del Mondo di Lawbrand offre un’ambientazione originale basata sul sistema 5E, ricca di nuove opzioni fortemente tematizzate, varianti del regolamento ideate per far emergere le caratteristiche del mondo di gioco, un ricco bestiario e l’immancabile compendio di oggetti magici e incantesimi inediti. Suddiviso in tre parti diverse (il mondo, gli eroi, avventure), il manuale presenta ai giocatori tutto quello che serve per vivere le loro avventure nel reame di Lawbrand. Con oltre 100 pagine di lore, ogni giocatore potrà esplorare le otto principali città e vivere avventure uniche all’interno di questo epico mondo fantasy.

Inoltre, per i più curiosi,

e per i Game Master più esigenti, è disponibile anche lo Schermo di gioco di Auroboros,il necessario complemento per rendere memorabile la propria campagna, disponibile in fumetteria, libreria e su Panini.it.

Un’imperdibile novità da non perdere per giocatori e game master!

Pagine: 400

Prezzo: 50,00 €

Rilegatura: Cartonato

Formato: 23.3X30 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online