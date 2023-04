Aurora Ramazzotti confessa: “Il mio parto è stato molto complicato, ma …”

Mamma da poco più di un mese Aurora Ramazzotti è tornata sui social per spiegare le sue emozioni. Per ora l’arrivo di Cesare ha riempito di gioia la sua vita e quella di Goffredo, ogni cosa è nuova ma allo stesso tempo emozionante e anche le cose semplici stanno assumendo un’importanza a volte data per scontata.

Aurora ha raccontato alcuni retroscena del suo parto, che non è stato affatto facile ma lo ricorda come un momento davvero magico: “Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita.” Parole quelle d’Aurora che smentiscono i tanti racconti catastrofici che le hanno fatto prima del parto. Ora le continuano a ripetere che il peggio verrà dopo, e non mancano le narrazioni dell’esperienze negative con cui provano a spaventarla.

“Ahhh vedrai, vedrai, all’inizio sono tutti bravi. È dopo il problema!” continuano a ripeterle. Aurora è apparsa serena, non affatto impacciata e al suo fianco un uomo che la rassicura quotidianamente e che sta condividendo con lei questo momento speciale. È felice di rivelare la sua attuale esperienza positiva e spera d’essere d’aiuto a molte donne che si trovano nella sua condizione. Ha poi aggiunto: “Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni”. E ammette: “Non ci avevo mai pensato prima, finché non lo vivi non lo sai.”

Aurora Ramazzotti, una bellissima famiglia allargata

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento davvero magico. Cesare ha portato la gioia nella sua vita e in quella della sua famiglia. La madre, Michelle Hunziker, si è detta una mamma al quadrato anche se adora essere diventata nonna così giovane.

Nei giorni scorsi Aurora ha riferito d’aver lasciato il piccolo proprio a Michelle per concedersi qualche ora per lei. È andata a farsi la sua prima nails post parto ed è tranquilla che il piccolo è con la neo nonna che adora i bambini ed non manca di contenere tutta la sua gioia.