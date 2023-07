Aurora Ramazzotti: “Desideravo molto un parto naturale, ma…”

Aurora Ramazzotti è mamma solo da qualche mese. L’arrivo del piccolo Cesare ha cambiato la sua vita, ma voleva avere un figlio ed ora non è affatto pentita della scelta fatta. Circondata da tanto amore e sostegno da parte della sua famiglia. in questi mesi Aurora ha parlato della sua gravidanza, del parto e delle prime settimane insieme al neonato.

Il compagno Goffredo è un papà presente e non manca d’aiutarla. Molto attiva su Instagram Aurora si è mostrata più volte sui social con il piccolo. Trascorre molto tempo con lui e non manca di condividere ogni cambiamento. I social sono il luogo per la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti per confessare alcuni suoi disagi. Nei giorni scorsi la neo mamma ha rivelato di non aver accettato subito il parto cesareo. Desiderava molto far nascere il figlio in modo naturale, ma non è avvenuto e inizialmente questo lo ha vissuto come una frustrazione.

“Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista (e i miei tanti pianeti in capricorno) hanno fatto si che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro”. Ha poi aggiunto: “Alla fine Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo“.

Aurora Ramazzotti: “Non l’ho accettato subito“

Aurora Ramazzotti ha affermato che le è pesato non fare il parto naturale, è come se il suo corpo non avesse fatto il suo lavoro: “Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così”.

Oggi sa che questo è sbagliato: “Questa è una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarsi che non auguro a nessuno perché ci sono invece tanti benefici per il bambino e la mamma col cesareo.“