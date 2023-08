Aurora Ramazzotti: “Preferisco tenerlo lontano dai social”

Mamma solo da qualche mese del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti non ha mai mostrato il viso del piccolo. In alcuni post il bambino appare sempre di spalle e in braccio alla mamma e al papà e questo per ora è quello che la neo mamma può offrire ai suoi fans che sono curiosi di vedere a chi somiglia di più il bambino. L’attesa dei fan è tale che nei giorni scorsi hanno creduto che Aurora avesse cambiato idea.

Aurora Ramazzotti è apparsa in un video insieme ad un bambino, in molti hanno pensato si trattasse di Cesare e le hanno subito inviato dei commenti. L’influencer si è affrettata a smentire e ha spiegato che il bimbo delle immagini non è suo figlio, è solo stata taggata da una signora che l’ha incontrata:

“Mi fate morire. Tutti mi state scrivendo ‘oddio, finalmente si vede Cesare. È uguale al nonno, al papà’. Non è Cesare, ragazzi! È un bambino di una signora che mi ha taggata, perché ieri ho consigliato di dare al bebè la carta da forno“. Ha poi aggiunto: “Non è Cesare. Quindi siete false se scrivete che è uguale al papà“.

Aurora Ramazzotti: “Vorrei mostrarlo, ma…“

Con l’occasione Aurora Ramazzotti ha spiegato perchè per il momento preferisce non far apparire Cesare sui social. Le piacerebbe condividere tutti i momenti che trascorre con il figlio, ma preferisce non esporlo troppo: “Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi. Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato alle vite di tutti.

Ha poi concluso: “Per me è privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui. L’ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte)”, scrive.