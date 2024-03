Autori e autrici Feltrinelli a Libri Come

Di seguito gli appuntamenti degli autori e delle autrici Feltrinelli che partecipano al festival Libri Come, che si tiene a Roma dal 22 al 24 marzo.

Attesissima ospite del festival la scrittrice statunitense Ottessa Moshfegh, che presenta in anteprima McGlue, il suo romanzo in libreria dal 26 marzo. Valeria Parrella partecipa con la sua nuova raccolta di racconti Piccoli miracoli e altri tradimenti. L’avvocata Cathy La Torre è al festival per parlare del suo ultimo libro Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato.



Massimo Recalcati tiene una lectio su “L’umano e il suo peggio” mentre Federica Manzonpresenta il suo ultimo romanzoAlma. Rosella Postorino, nella veste di direttrice, presenta il nono volume della rivista Sotto il Vulcano dal titolo Creazione insieme a Marino Sinibaldi. Etgar Keret, in collegamento da Israele, prende parte a un incontro con Andrej Kurkov, Francesca Mannocchi e Marino Sinibaldi.

- Advertisement -

Di seguito tutti i dettagli degli appuntamenti:

Sabato 23 marzo



Ore 12.30 AuditoriumArte

Presentazione della rivista Sotto il Vulcano n.9 Creazione

con Emanuele Crialese, Rosella Postorino e Marino Sinibaldi

Ore 16.00 Spazio Risonanze

Ottessa Moshfegh McGlue

con Francesco Pacifico

- Advertisement -

Ore 17.30 AuditoriumArte

Valeria Parrella Piccoli miracoli e altri tradimenti

con Teresa Ciabatti, Chiara Valerio, Caterina Bonvicini e Rossella Milone

Domenica 24 marzo

- Advertisement -

Ore 11.00 AuditorumArte

Cathy La Torre Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato

con Francesca Florio



Ore 12.00 Sala Petrassi

Massimo Recalcati L’umano e il suo peggio

Lezione



Ore 15.30 Studio3

Federica ManzonAlma

con Sandro Ferri



Ore 18.30 Teatro Studio Borgna

Incontro di chiusura

Andrej Kurkov, Etgar Keret, Francesca Mannocchi, Marino Sinibaldi ed Etgar Keret in collegamento.