Autrici e autori Feltrinelli al Salone del Libro di Torino

Il Salone del libro vedrà il debutto dei primi 3 titoli del nuovo imprint Gramma, che porta a Torino il grande autore israeliano Eshkol Nevo in uscita con il nuovo libro “Legami”; Eraldo Affinati, in libreria con “Le città del mondo” e Sandra Petrignani con “Autobiografia dei miei cani” (tutti in uscita il 7 maggio).



Per Feltrinelli, tra gli ospiti internazionali del Salone del libro di Torino c’è, per la prima volta in presenza, Nicolas Barreau, uno degli autori più amati e venduti in Italia che svelerà in esclusiva mondiale la sua vera identità e presenterà il nuovo libro in uscita per il Salone dal titolo “L’amica della sposa”. Da Pechino invece arriva Yu Hua, l’autore cinese più venduto al mondo, che uscirà proprio a maggio con il suo nuovo romanzo “La città che non c’è”.

Maurizio Maggiani incontra i ragazzi delle scuole sul tema della memoria a partire dal suo ultimo libro “La memoria e la lotta”, in uscita per il 25 aprile; Erri de Luca parla del suo ultimo libro appena uscito “Discorso per un amico”, Antonio Moresco di “Canti del buio e della luce”, mentre Sabrina Efionay presenta “Padrenostro. Storia di Elena Caiazzo”, in libreria il 7 maggio.



Un appuntamento tra i più attesi

al Salone è la serata dedicata ad “Abel” di Alessandro Baricco che chiude il Salone Off con la prima assoluta di Abel Concerto il 13 maggio al teatro Carignano di Torino.

Incontrano i lettori al Salone anche Giada Biaggi, Annarosa Buttarelli, Paola Caridi, Flavia Carlini, Fabio Geda, Federica Manzon, Valeria Parrella, Massimo Polidoro e molti altri.





Feltrinelli Kids

celebra i suoi 25 anni in un evento che invita a prendere parte a un ragionamento collettivo per promuovere la lettura insieme ad altri tre editori per ragazzi (Edizioni EL, Einaudi Ragazzi – Emme Edizioni e Terre di Mezzo) che festeggiano rispettivamente 50 e 30 anni di attività. Francesco Filippi presenta il libro “Bye bye Benny”.



Per Feltrinelli Comics sarà al Salone Milo Manara appena tornato in libreria con un’edizione completa de “Il gioco”. Gli amatissimi Sio e Nicola Bernardi incontreranno i lettori presentando il loro ultimo lavoro “Giro de il Giappone”.



SEM porterà al Salone Francesca Fagnani, uno dei nomi più in vista del giornalismo italiano grazie al suo programma “Belve”, che a fine aprile sarà in libreria con “Mala”, un’inchiesta sulla geografia criminale della Capitale. Sempre per SEM al Salone ci saranno Flaminia Galeoni, autrice di “Redamancy” e Chiara Ingrosso, autrice di “La regola di Nora”.



Molti gli autori Gribaudo al Salone: il microbiologo Alessandro Mustazzolu che presenterà il suo primo libro “Non è mai morto nessuno” con Beatrice Mautino e Dario Bressanini e il giovane, ma già affermato, mentalista Tommaso James Douglas Anselmi che coinvolgerà dal Palco Live lettori di tutte le età invitandoli a “Leggere le persone con un libro aperto”.



Tra gli altri poi ci sarà

Martina Baiardi, Lisa Casali, Andrea Castellani, Annalisa Chessa@littleveganwitch, Mr Pitagora, Tiziano Fratus, Sonia Peronaci e Simonetta Tassinari.



Per Marsilio e Sonzogno, grande attesa al Salone per Licia Troisi e il suo “La luce delle stelle” in vista dell’incontro in collaborazione con Audible, per Gabriella Genisi con “Giochi di ruolo”, il nuovo spin-off della serie Lolita Lobosco, e per due grandi figure del mondo editoriale: Gian Arturo Ferrari, con il suo primo giallo “La storia se ne frega dell’onore” (ambientato nella Milano fascista) e Antonio Franchini che presenta il romanzo-memoir “Il fuoco che ti porti dentro”. Antonio Spadaro, Sottosegretario del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione, propone una lettura del Vangelo come avventura dei sensi e libertà, nel nuovo libro “Gesù in cinque sensi”.





In occasione dell'anniversario dei 700 anni dalla morte di

Marco Polo verrà presentata la nuova edizione de “Il Milione” nella traduzione di Giordano Tedoldi e con la postfazione di Renata Pisu mentre per celebrare il centenario della morte di Franz Kafka si parlerà con Anita Raja della nuova traduzione di “La Metamorfosi” nella sezione dell’AutoreInvisibile. Al Salone verrà presentato per la prima volta Il Premio internazionale Cesare De Michelis per l’editoria.



Tra gli autori presenti, anche Anita Likmeta, Marco Filoni e Luigi Garofalo per la collana “I firmamenti”, e Paolo Roversi e Rosa Teruzzi al Salone Off.

Giovedì 9 maggio





Ore 10:30 Maurizio Maggiani, autore di La memoria e la lotta (Feltrinelli)

Incontro inaugurale di apertura del programma ragazzi del Salone del Libro.

Arena Bookstock PAD 4



Ore 10:45 Fabio Geda, autore di Song of myself. Un viaggio nella varianza di genere. (Feltrinelli)

Sala Blu PAD 2



Ore 11:00 Tommaso James Douglas Anselmi @jamesthementalist, autore di Leggere le persone come un libro aperto (Gribaudo)

Con Catia Braccio

Palco live Piazzale 5



Ore 11:45 Francesco Filippi, autore di Bye Bye Benny (Feltrinelli UP)

Con il gruppo di lettura

Sala Bronzo PAD 4



Ore 14:15 Andrea Castellani

Chi è più forte? Una gara tra pirati, vichinghi, dinosauri e alieni

Lab di scrittura PAD 4



Ore 16:00 Giada Biaggi, autrice di Comunismo a Times Square (Feltrinelli)

Palco live Piazzale 5



Ore 17:00 Mauro Morellini presenta TORINO di Rosalba Graglia (Feltrinelli-Morellini)

Sala Argento





Venerdì 10 maggio





Ore 11:45 Alberta Basaglia, autrice di Le nuvole di Picasso (Feltrinelli)

Con Nino D’Introna e Giulietta Raccanelli

In collaborazione con Teatro Ragazzi e Giovani

Sala Gialla PAD 4



Ore 13:00 Emilia Bandel, autrice di Arrestate il maiale (finalista)

Premio Strega ragazzi e ragazze – annuncio vincitore sezione Libro d’esordio



Ore 16:45 Beatrice Mautino, Dario Bressanini, Alessandro Mastazzolu (Gribaudo)

Non è mai morto nessuno. Miti e fake news nella scienza

Arena Bookstock PAD4



Ore 17:00 Sabrina Efionayi, autrice di Padrenostro. Storia di Elisa Caiazzo (Feltrinelli)

Con Valentina Farinaccio

Salone OFF

Polo del Novecento



Ore 17:15 Eraldo Affinati, autore di La città del mondo (Feltrinelli Gramma)

Con Valeria Parrella

Sala Magenta PAD3



Ore 17:15 Nicolas Barreau, autore di L’amica della sposa (Feltrinelli)

Con Paolo Di Paolo

Sala Bianca Padiglione Oval



Ore 20:00 Guido Catalano, autore di Cosa fanno le femmine in viaggio? (Feltrinelli)

Palco live Piazzale 5



Ore 21:00 Paola Caridi, autrice di Hamas (Feltrinelli)

Salone OFF



Sabato 11 maggio





Ore 10:30 Stefano Rossi, autore di Se non credi in te chi lo farà? (Feltrinelli UP)

I nuovi adolescenti sono più fragili? Come equipaggiare i figli alle sfide della vita

Sala Berlino Centro Congressi



Ore 10.30 Eraldo Affinati, autore di La città del mondo (Gramma)

Salone OFF

Carcere di Cuneo



Ore 11:45 Flavia Carlini, autrice di Noi vogliamo tutto. Cronache da una società indifferente (Feltrinelli).

Con gruppo di lettura dei giovani del progetto “Mi prendo il mondo”.

Sala Bronzo PAD4



Ore 12:30 Giacomo Papi autore di Happydemia (Feltrinelli)

Luciana Littizzetto dialoga con Gianni Morandi

Leggerezza: Marcello Marchesi, quel genio del “dottor Zivago”

Con Luca Bianchini e Massimo Marchesi

Auditorium Centro Congressi



Ore 12.00 Stefano Rossi, autore di Se non credi in te chi lo farà?

Firmacopie

Stand Myedu – Pad. 3 R05



Ore 12:45 Paola Caridi, autrice di Hamas (Feltrinelli).

Con Lucia Goracci

Sala Magenta



Ore 12:45 Annarosa Buttarelli, autrice di Carla Lonzi (Feltrinelli).

L’eredità di Carla Lonzi. Storia e nuovi filoni di pensiero del femminismo italiano.

Con Claudia Durastanti, Francesca Archibugi e Tiziana Triana

Sala Granata PAD1



Ore 13:00 Compleanno Feltrinelli Junior

Tre compleanni importanti

Con Chiara Fiengo, Grazia Gotti, Giulia Rizzo e Gaia Stock

Sala Bronzo PAD4



Ore 13:15

Lezioni di scrittura con Guido Catalano

Un racconto è come un bacio veloce, nel buio, ricevuto da uno sconosciuto

Sala Verde Galleria Visitatori



Ore 14:30 Eshkol Nevo, autore di Legami (Feltrinelli Gramma)

Con Francesco Piccolo

Sala Azzurra PAD3



Ore 15:00 Martina Baiardi, autrice di Da domani mi alleno per davvero (Gribaudo)

Forma e cibo

Fitness e cucina: come unire gusto e fatica

Caffè Letterario PAD OVAL



Ore 16:00 Valeria Parrella, autrice di Piccoli miracoli e altri tradimenti (Feltrinelli)

Con Lisa Ginzburg

Sala Magenta PAD3



Ore 16:00 Sonia Peronaci autrice Gli indispensabili di Sonia (Gribaudo)

Dal successo su Internet a quello in libreria: il cibo continua a spopolare

Con Davide Nanni e Luca Pappagallo

Caffè Letterario PAD OVAL



Ore 17.15 Eshkol Nevo, autore di Legami (Feltrinelli Gramma)

Dialogo sulla letteratura

Con Francesco Pacifico

Bosco degli Scrittori PAD OVAL



Ore 18.00 Sabrina Efionayi, autrice di Padrenostro. Storia di Elisa Caiazzo (Feltrinelli)

Vita immaginaria delle donne

Incontro “Se non ora quando”

Con Viola Ardone e Dacia Maraini



Ore 18:00 Guido Catalano, autore di Cosa fanno le femmine in viaggio? (Feltrinelli)

SalTo in Camper



Ore 18:15 Sandra Petrignani, autrice di Autobiografia dei miei cani (Feltrinelli Gramma)

Con Emanuele Trevi

Sala Granata PAD1



Ore 18:15 Antonio Moresco, autore di Canto del buio e della luce (Feltrinelli)

Con Antonio Franchini

Sala Magenta PAD3



Ore 18:15 Milo Manara, autore di Il gioco (Feltrinelli Comics)

Il gioco della rivoluzione

Con Tito Faraci

Sala Viola Piazzale Oval





Domenica 12 maggio





Ore 10:45 Filippo Ceccarelli, autore di B (Feltrinelli)

Con Diego Bianchi

Sala Ambra PAD1



Ore 11:00 Erri De Luca, autore di Discorso per un amico (Feltrinelli)

Sala Rossa PAD1



Ore 12:00 Flaminia Galeoni, autrice di Redamancy. Blackcross University (SEM)

Firmacopie

Stand



Ore 12:15 Chiara Ingrosso, autrice di La regola di Nora (SEM)

Con Tommaso De Lorenzis

Palco live Piazzale 5



Ore 12:15 Tiziano Fratus, autore di Alberodonti d’Italia (Gribaudo)

Con Antonio Riccardi

Bosco degli scrittori PAD OVAL



Ore 13:00 Federica Manzon, autrice di Alma (Feltrinelli)

Con Lisa Ginzburg e Mario Baudino

Sala Magenta PAD3



Ore 13:00 Francesca Fagnani autrice di Mala. Roma Criminale (SEM)

Con andrea Malaguti, Giovanni Melillo e Antonio Pascale

Sala Viola Piazzale Oval



Ore 16:00 Lisa Casali, autrice di Ecocucina (Gribaudo)

Come essere sostenibili e vivere felici in famiglia

Con Elisabetta Sala

Caffè Letterario PAD OVAL



Ore 17:00 Matteo Righetto, autore di Il sentiero selvatico (Feltrinelli)

Con Monica Rita Bedana

Sala Montagna, PAD OVAL



Ore 17:15 Annalisa Chessa @littleveganwitch, autrice del libro (Gribaudo)

Vegetale intelligente

La cucina vegetale non è mai stata così ricca, vibrante, pronta al futuro

Con Irene Volpe, Valentina Raffaelli e Laura Spinelli

Caffè Letterario PAD OVAL



Ore 17:30 Yu Hua, autore di La città che non c’è (Feltrinelli)

Con Stefania Stafutti

Sala Bianca



Ore 17.30 Chiara Piaggio e Igiaba Scego, autrici di Africana (Feltrinelli)

Il meraviglioso viaggio dentro la letteratura africana

Sala Ambra PAD1



Ore 18.00 Sio e Nick, autori di Giro de Il Giappone. Dieci anni di unCommon: Wheels (Feltrinelli Comics)

Sala bronzo PAD4



Ore 18:00 Cathy La Torre, autrice di Non è normale. Se è violenza non è amore. È reato. (Feltrinelli)

Con Cristina Fugazzi

Arena Bookstock PAD4





Lunedì 13 maggio





Ore 11:00 Alessandro Mari, autore di Qualcosa resta (Feltrinelli)

Adotta uno scrittore. incontro delle scuole di II grado

Con Annalena Benini, Francesca Bacinotti, Valeria Corciolani, Anna Maria Gehnyei, Gabriella Genisi, Giorgia Pagliuca, Paolo Pinna Parpaglia, Giorgia Serughetti, Barbara Stefanelli, Giorgio Scianna e Carlo Vecce

Sala Rossa PAd1



Ore 11:45 Mr. Pitagora, autore di Prime lezioni di Matematica (Gribaudo)

La matematica (non) è un gioco

I trucchi e i segreti per farla diventare un asso nella manica

Sala BookLab PAD4



Ore 11:45 Simonetta Tassinari, autrice di Il libro rosa della filosofia (Gribaudo)

Un altro genere di filosofia

Come ragionano gli uomini e le donne quando fanno filosofia?

Con Lorenzo Gasparrini e Tiziana Triana

Arena Bookstock PAD4



Ore 12:30 Francesco Morgando, autore di Calypso, la bambina wi-fi (Feltrinelli Kids)

Adotta uno scrittore. Incontro delle scuole primarie

Con Anna Benotto, Alice Coppini, Annalisa Camilli, Isabella Giorgini, Esperance Hakuzwimana, Sergio Olivotti, Giusi Quarenghi e Guia Risari

Sala Azzurra PAD3



Ore 12:45 Lorenza Gentile, autrice di Le cose che ci salvano (Feltrinelli)

Adotta uno scrittore. Incontro delle scuole secondarie di II grado.

Con Francesca Bacinotti, Cristina Cassar Scalia, Paola Cereda, Claudia Durastanti, Marco Magnone, Federico Olivieri, Greta Olivo, Nicola Roggero, Pietro Scarnera, Benedetta Tobagi e Dario Vergasssola

Sala Rossa PAD1



Ore 13:00 Massimo Polidoro, autore di Sherlock Holmes e l’arte del ragionamento (Feltrinelli)

I segreti della mente attraverso il leggendario Sherlock Holmes

Con Piero Bianucci

Arena Bookstock PAD4



Ore 21:00 Alessandro Baricco, autore di Abel (Feltrinelli)

Abel Concerto

Teatro Carignano