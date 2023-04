Autrici e autori Feltrinelli al Salone del Libro di Torino

Fra gli autori ospiti: David Van Reybrouck, già autore di Congo, che presenta il suo ultimo lavoro Revolusi, l’Indonesia e la nascita del mondo moderno da poco in libreria; Massimo Recalcati in libreria a maggio con A pugni chiusi; Antonella Viola con il suo nuovo libro La via dell’equilibrio; Erri De Luca in uscita il 16 maggio con Le regole dello Shangai; Guido Tonelli, in uscita con Materia e Fabio Gambaro che presenta il suo libro su Italo Calvino Uno scoiattolo sulla Senna.

Il Salone dedica un evento ad

Antonio Tabucchi a cui partecipa la vedova dello scrittore Maria José de Lancastre, in occasione del podcast su Sostiene Pereira realizzato nell’ambito del progetto del Salone del libro “Un libro tante scuole”.

Protagonisti al Salone anche Rosella Postorino candidata al Premio Strega con Mi limitavo ad amare te che dialoga con Emanuele Trevi, e Leo Ortolani che presenta Trilogia dello spazio (Feltrinelli Comics).

L’Albania è il paese ospite di questa edizione,

per Feltrinelli è presente Lea Ypi, autrice del memoir Libera; viene anche presentata la guida turistica sull’Albania di Francesco Vietti e Benko Gjata, pubblicata da Feltrinelli/Morellini. Per Crocetti sono ospiti Shpëtim Selmani, autore kosovaro di lingua albanese (Premio dell’Unione Europea per la Letteratura) in uscita a maggio con La ballata dello scarafaggio e Elvira Mujčić, scrittrice di origine bosniaca, autrice de La buona educazione che partecipa all’evento Altre storie, altre narrazioni – Balcani nel cuore dell’Europa.

Giovedì 18 maggio

Ore 10:45 Vite senza frontiere, Il coraggio di sognare la pace.

Con Simonetta Gola, Marco Magnone, Eros Miari e Alessandro Porro.

Sala Gialla, PAD 2

Ore 10:45 Leggi e scopri con Francesco Morgando, autore di Calypso la bambina Wi-Fi (Feltrinelli Comics)

Con Francesco Morgando.

Lab Scrittura, PAD 2

Ore 12:45 Francesca Fiore e Sarah Malnerich (@mammadimerda), autrici di Angele del focolare (Feltrinelli).

Con Enrica Tesio.

Sala Viola, GALLERIA VISITATORI

Ore 18:30 Erri De Luca, autore di Le regole dello Shangai (Feltrinelli)

Sala Rossa, PAD 1

Ore 20:30 Shpëtim Selmani autrice di La ballata dello scarafaggio (Crocetti Editore).

Con Anilda Ibrahimi, Marcella Filippa, Benko Gjata.

Salone OFF, Sala Conferenze, Polo del ‘900, C.so Valdocco, 4A, Torino

Venerdì 19 maggio

Ore 10:45 Walter Veltroni autore di La più bella del mondo. La Costituzione raccontata a ragazze e ragazzi (Feltrinelli Kids).

Con Francesco Clementi.

Sala Viola, PAD 1

Ore 17:15 In faccia al Potere, presentazione della seconda edizione del Premio Inge Feltrinelli.

Con Olga Misik.

Sala Viola, GALLERIA VISITATORI

Ore 19:30 Luigi Lo Cascio, autore di Storielle per granchi e per scorpioni (Feltrinelli).

Con Francesco Maria Cataluccio.

Sala Rossa, PAD 1

Ore 19:30 Concita De Gregorio Live del podcast Un’ultima cosa (OnePodcast).

Con Erica Mou.

Sala Azzurra, PAD 3

Ore 21:00 Altre storie, altre narrazioni – Balcani nel cuore dell’Europa.

Con Ylljet Aliçka autore di Metamorfosi di una capitale (Castelvecchi), Anilda Ibrahimi autrice di Volevo essere Madame Bovary (Einaudi), Elvira Mujčić autrice diLa buona condotta (Crocetti Editore) e Shpëtim Selmani autrice di La ballato dello scarafaggio (Crocetti editore). Moderano Stefano Tallia e Marcella Filippa.

Salone OFF, Sala Conferenze, Polo del ‘900, C.so Valdocco, 4A, Torino

Sabato 20 maggio

Ore 10.30 Un Libro Tante Scuole – Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi.

Con Clelia Bettini, Maria José de Lancastre e Valentina Farinaccio.

Auditorium, CENTRO CONGRESSI

Ore 13:15 David Van Reybrouk, autore di Revolusi. L’Indonesia e la nascita del mondo moderno (Feltrinelli).

Con Junko Terao.

Sala Bianca, AREA ESTERNA PAD 3

Ore 14:45 Guido Tonelli, autore di Materia. La magnifica illusione (Feltrinelli).

Arena Bookstock, PAD 2

Ore 15:45 Rosella Postorino, autrice di Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli).

Con Emanuele Trevi.

Sala Rossa, PAD 1

Ore 16:00 Mauro Morellini presenta ALBANIA di Francesco Vietti e Benko Gjata (Feltrinelli-Morellini)

Sala Albania

Ore 16:15 Attraverso lo specchio c’è… Italo Calvino, Fabio Gambaro autore di Lo scoiattolo sulla Senna (Feltrinelli)

Sala Granata, PAD 3

Ore 16:15 Sotto il vulcano (Feltrinelli) presentazione della rivista diretta da Marino Sinibaldi.

Con Daniele Giglioli, Helena Janeczek, Melania Mazzucco, Giacomo Papi e Marino Sinibaldi.

Sala Ambra, PAD 1

Ore 16:15 Claudio Calìa autore di Allargo le braccia e i muri cadono. I ragazzi di Don Gallo (Feltrinelli Comics)

Sala del Fumetto, PAD 1

Domenica 21 maggio

Ore 10:45 Massimo Recalcati, autore di A pugni chiusi. Psicoanalisi del mondo contemporaneo (Feltrinelli)

Sala 500, CENTRO CONGRESSI

Ore 12:00 Leggi e scopri con Francesco Morgando, autore di Calypso la bambina Wi-Fi (Feltrinelli Comics)

Lab Scrittura, PAD 2

Ore 12:15-13:15 Leo Ortolani, autore della Trilogia dello spazio (Feltrinelli Comics)

Arena Bookstock, PAD 2

Ore 14:00 Antonella Viola, autrice di La via dell’equilibrio. Scienza dell’invecchiamento e della longevità (Feltrinelli)

Sala Ambra, PAD 1

Ore 18:00-19:00 Donne in giallo

Con Sarah Savioli autrice di La banda dei colpevoli (Feltrinelli), Eleonora Carta autrice di Piani inclinati (Piemme) e Maria Francesca Chiappe autrice di Non è lei (Castelvecchi)

Sala Sardegna, PAD OVAL

