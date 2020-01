Video: Avvistata pantera in provincia di Foggia, il sindaco “Attenzione e cautela”

San Severo, provincia di Foggia – allarme per tutti i cittadini: in giro c’è un felino molto pericoloso, niente di meno che una pantera. L’avvistamento del felino è avvenuto in via Castelnuovo della Daunia, a 1,5 km dal centro abitato.

Immediatamente sul luogo è intervenuta la polizia del commissariato di San Severo, ed il vice questore Claudio Spadaro e gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante maggiore Ciro Sacco. Ovviamente è stato avvertito il servizio veterinario della Asl Foggia ed il settore competente della Provincia di Foggia, per stabilire il da farsi con l’animale.

L’avvertenza del Sindaco

Il primo cittadino di San Severo, Francesco Miglio, ha invitato i cittadini a prestare attenzione, poiché gli avvistamenti non sono dicerie ma è una certezza. Molte persone hanno visto la pantera scappare nei campi della zona, inoltre un cane è stato aggredito.

L’invito è quello di non girare nelle campagne, specialmente nelle ore buie, dato che sarebbe più difficile individuare l’animale. Per ogni segnalazione o problematica, è stato indicato il numero 0882.339200 della Sala Operativa della Polizia Locale.

Il video dell’avvistamento della pantera