Bambina scomparsa a Firenze: al via lo sgombro dell’ex hotel Astor

Al via lo sgombro dell’ex hotel Astor a Firenze. Si tratta della struttura occupata in via Maragliano dove è scomparsa la piccola Kata, la bimba peruviana di 5 anni che viveva nello stabile con la famiglia. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso ed è divenuto la casa di diverse famiglie di origine peruviana e romena. In loco numerose le forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale, che si sono occupate dell’operazione.

Lo sgombero è coordinato dalla questura che è presente anche con il dirigente e il personale della Digos. Dalle informazioni trapelate, l’operazione è gestita dai servizi sociali del Comune di Firenze.

I primi occupanti sono usciti dalla struttura accompagnati dalla polizia: si tratta di alcune donne, un uomo e un bambino di origine sudamericana. Il lavoro è stato voluto per procedere con le indagini sulla scomparsa di Kata.

Perquisito l’ex hotel alla ricerca della bambina o di indizi

Della bimba si sono perse le tracce sabato scorso e secondo le prime ricostruzioni, il rapimento al momento è l’ipotesi più accreditata. Più volte in questi giorni, i carabinieri anche con l’ausilio delle unità cinofile hanno perquisito l’ex hotel alla ricerca della bambina o di indizi.

Perquisizioni sono state effettuate anche in un altro edificio della stessa zona.