Belen Rodriguez spiazza: parla di corna e di Stefano…

Continuano a non trovare conferme ufficiali i rumors su un presunto addio tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Nonostante gli appassionati di gossip sono certi della rottura i diretti interessati sembrano non voler alimentare le polemiche. E se De Martino è concentrato a godersi le sue vacanze, Belen non manca di concedere qualche indiscrezioni sulla sua vita privata sui social.

In queste ore la showgirl argentina ha pubblicato un post decisamente risolutivo. Un video dove sono ripresi dei cervi con tanto di corna. E’ un messaggio implicito rivolto a De Martino? O un modo diverso per confermare la crisi e le sue cause? A quanto pare la storia dei tradimenti dell’ex ballerino ai danni di Belen è più fondata. Ovviamente il video ha scatenato i followers che non potevano non commentare.

- Advertisement -

C’è chi trova Belen ironica, pungente e anche molto intelligente e chi invece accusa l’argentina d’aver tradito anche lei: “Questi sono tutti i tuoi ex mariti e fidanzati?” Ha scritto un utente. E ancora: “Brava Beluuuu, scop* tutti se ti va, cambia fidanzato tutte le volte che vuoi, quel manipolatore narcisista è solo bravo a nascondere le sue porcate e si sa che sono le donne a rimetterci sempre! Avanti tutta, sempre a testa alta!”

Belen Rodriguez e Stefano de Martino storie di corna?

Per ora Belen Rodriguez è stata decisamente criptica. Già in passato aveva deciso di rompere la relazione con il padre del suo primo figlio a causa di presunti tradimenti mai provati. In uno dei tanti gossip è stata anche coinvolta Alessia Marcuzzi che si è dissociata da rumors.

- Advertisement -

Ora Stefano de Martino non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ne tanto meno ha commentato il video ma è evidente che qualcosa fra i due fidanzati è successo. Belen e Stefano supereranno anche questo momento? Riusciranno ad evitare l’ennesimo addio? Solo il tempo potrà rivelare la verità.