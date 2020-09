Belen Rodriguez video ufficiale con Antonino Spinalbese

Bersaglio preferito dai paparazzi Belen Rodriguez ha dato smacco alla categoria anticipando ogni possibile scoop e pettegolezzo sulla sua vita privata. La showgirl argentina cosciente d’essere continuamente presa di mira ha pubblicato su Instagram una storia dove si mostra a cena con degli amici ma soprattutto con il suo nuovo amore l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Come sappiamo i due si sono conosciuti questa estate appena dopo che Belen aveva chiuso il suo breve flirt con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi con cui era stata avvistata a Capri. Oggi la Rodriguez conferma che la sua liason con il giovane parrucchiere va alla grande ed è seria, per questo non vuole che venga manipolata dalla stampa scandalistica.

A taggare Spinalbese sul social è proprio Belen Rodriguez che non esita ad inquadrarlo confermando in tal modo che la conoscenza fra i due va avanti. A cena insieme alla showgirl argentina e all’hair stylist ci sono anche Mattia Ferrari, Salvatore Angelucci e Alessandra Gallocchio. Il video di Belen ha ovviamente destato attenzione ma soprattutto ha anticipato eventuali gossip.

Belen Rodriguez, nuova vita dopo Stefano de Martino

Secondo quanto è stato riportato d’alcune testate di gossip Belen Rodriguez ha scelto d’andare avanti nella sua vita senza Stefano de Martino. Sembra infatti che l’ex ballerino d’Amici abbia tentato un nuovo approccio con la showgirl ma quest’ultima avrebbe respinto ogni avances negando all’ex marito di tornare insieme. Belen sembra essere serena e felice della sua scelta e evidentemente Spinalbese le ha toccato il cuore. Resta da chiedere solo se e quanto durerà!