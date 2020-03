Bergamo è la città con più contagi per Coronavirus

Ad oggi Bergamo si conferma la Provincia con piu contagi di tutta la Lombardia, si contano ben 1472 contagi e una progressione di ben 248 contagi al giorno. Vien da se che in una situazione del genere gli ospedali del luogo sono iper affollati e allo stremo.

Ad essere precisi Bergamo risulta essere la Provincia con il più alto tasso di contagio in Italia. A confermare il tragico dato è Giulio Gallera che ha fornito un bilancio molto dettagliato della progressione del Virus in tutto il territorio Lombardo.

La situazione è critica in tutta la Lombardia

Anche Brescia purtroppo non se la passa bene, i soggetti positivi a Coronavirus sono 790 e 51 contagi in piu rispetto a ieri. Milano invece conta 592 contagi e 86 nuovi contagi rispetto a ieri. Tirando le somme pare che in Lombardia i casi confermati di Coronavirus sono ben 5.791, 3.319 di essi sono in ricovero di cui 446 in terapia intensiva.

I dimessi dagli ospedali ammontano a 896 e i decessi purtroppo sono 468. La situazione, specialmente in Lombardia, sta precipitando, occorre non abbandonarsi al panico e seguire le regole per prevenire la diffusone del Virus.

Anche la protezione civile si sta attrezzando per riuscire a stare, nel miglior modo possibile, accanto ai cittadini. In questi giorni i volontari stanno montando le tende per il triage nei luoghi dove sono stati richiesti. Tutto ciò è confermato dall’assessore alla protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foron nella conferenza volta ad informare i cittadini sullo stato dell’emergenza.

Con il Decreto di Conte si spera che la situazione in Lombardia possa migliorare, è fondamentale infatti evitare contatti. In assenza di un vaccino, la malattia può essere debellata solo con la neutralizzazione dei contagi. È proprio per questo che si è prospettata la possibilità, per la Lombardia, di evitare al massimo di uscire di casa per almeno due settimane.