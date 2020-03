Bergamo: l’esplosione di una palazzina causa un morto e due feriti

A Bergamo è esplosa, intorno alle 8:34 del mattino, una palazzina gialla presente nei pressi di una chiesa. Una deflagrazione che ha avuto luogo precisamente nel centro di Seriate, che è anche una delle zone della bergamasca più colpite dalla pandemia di coronavirus. Stando alle prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola del gas. L’abitazione è stata sventrata ed i detriti sono finiti in mezzo alla strada.

Esplosione a Bergamo: un uomo avrebbe perso la vita

Stando alle prime informazioni disponibili sull’accaduto, un uomo sarebbe morto a causa di questa esplosione. Un bollettino che sembra contare anche due feriti. Poco dopo l’esplosione, sono intervenuti prontamente sia i Vigili del Fuoco che il 118.

Adesso tocca ai Carabinieri, a cui è stata affidata l’indagine, portare luce su questo caso. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco sono ancora presenti sul luogo dell’esplosione. Stanno lavorando, con diversi equipaggi, per effettuare un sopralluogo e verificare la tenuta della palazzina. Si spera che siano in grado di trovare qualche elemento utile per capire come si sia innescata questa deflagrazione.

Le prime informazioni sui due feriti

Anche se al momento non sono ancora chiare le generalità della persona che ha perso la vita a causa dell’esplosione, la situazione è diversa per i due feriti. Si tratterebbe di due donne, la prima è una giovane che vive in un appartamento vicino al luogo della deflagrazione. La seconda è invece una donna di 59 anni.

Sulla giovane ragazza non ci sono informazioni per quanto riguarda lo stato di salute, quindi, si spera, sia stata ferita soltanto leggermente. Situazione purtroppo differente per la donna di 59 che, stando alle prime informazioni, si trova in condizioni gravi.

Infine, sembra che il palazzo dove è avvenuta l’esplosione sia stato seriamente danneggiato, a tal punto che molto probabilmente rischia di crollare.