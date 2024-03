Bergamo: monastero chiude i battenti dopo 750 anni.

Il monastero Matris Domini di Bergamo chiude dopo 750 anni. Attualmente sono rimaste ad occuparlo solamente cinque suore.

A dare la notizia una di loro, Suor Angelita Roncelli, che ha dichiarato che ormai da tempo non sono più una grande comunità, bensì una realtà di dimensioni estremamente più esigue, “una famigliola” usando la stessa espressione di Suor Angelita.

A questo si aggiunge lo scorrere del tempo. Le cinque suore rimaste ad occuparsi del monastero sono avanti con l’età e hanno ammesso di incontrare difficoltà nella gestione delle incombenze quotidiane e delle attività liturgiche.

Pertanto, la decisione, sofferta sia per le cinque suore che saranno trasferite in Toscana, sia per la locale comunità bergamasca, era inevitabile.

Entro settembre le suore raggiungeranno la loro nuova casa: il monastero di Santa Maria della Neve e San Domenico a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo.

Ora a Bergamo ci si interroga su quale sarà il destino di questo edificio storico una volta che rimarrà disabitato. Infatti, il Matris Domini risale all’anno 1273 e si attribuisce la sua nascita a una data ben precisa: il 25 marzo di quell’anno. Pertanto, ha appena spento ben 751 candeline. Nei secoli aveva affrontato molte difficoltà e conosciuti periodi davvero bui, ma quest’ultima notizia cioè la sua chiusura è percepita come la peggiore.