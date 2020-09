Bimbo perde la vita a due anni a causa del pacemaker montato all’incontrario

Martedì 15 Settembre 2020 è fissata l’udienza preliminare innanzi al Gip di Roma che vede come protagonisti otto medici dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Essi infatti sono accusati di omicidio colposo di un bambino che ha perso la vita a causa dell’errata installazione di un pacemaker. I medici infatti, forse a causa di negligenza ed imperizia, hanno montato all’incontrario il dispositivo che avrebbe permesso al piccolo di vivere. Nell’udienza in questione il Giudice per le indagini preliminari potrebbe chiedere una perizia per porre in essere accertamenti maggiormente dettagliati e far luce finalmente sulla tragedia. È compito della giustizia capire se la morte del piccolo si sarebbe potuta evitare con maggiore diligenza o se la stessa è stata il frutto di un fatale incidente.

La storia del bambino

Il piccolo è nato con una seria patologia cardiaca, per questo nel 2016 viene sottoposto ad una seria operazione in Sicilia, più precisamente presso il centro cardiologico pediatrico Mediterraneo dell’ospedale Bambin Gesù. Ed è stato proprio qui che gli viene installato in modo errato il pacemaker che, nella crescita, gli ha provocato una insufficienza cardiocircolatoria provocandone la morte. Il dispositivo montato in modo errato ha determinato una sorta di forma anomala di cappio all’arteria. Dopo circa due anni, a causa di alcuni lievi sintomi, il piccolo è stato visitato dai medici del Bambin Gesù di Roma, secondo l’accusa però questi non capiscono la gravità della situazione in cui vessa il paziente. Nel mese di Settembre del 2018 i dottori percepiscono che qualcosa non va, tuttavia fissano la tac solo due mesi dopo. Giunti al mese di Dicembre dello stesso anno, le condizioni del piccolo si aggravano e viene sottoposto ad una ulteriore operazione chirurgica. Secondo i magistrati i dottori durante la procedura hanno sbagliato nuovamente. Dopo circa 48 ore dall’operazione il paziente perde la vita a soli due anni.

Leggi anche: Bambino morto per otite: genitori condannati