Bonus 2020 quali sono? La lista completa, dal bonus bebè al bonus cultura

Buone notizie arrivano sul fronte delle agevolazioni e dei Bonus 2020. Sono state confermate per l’anno in corso con alcune novità introdotte dai vari decreti emessi nel corso del 2019 e nell’ultima legge di Bilancio.

Bonus, incentivi e agevolazioni 2020

L’associazione dei consumatori l’Aduc ci spiega meglio quali sono le agevolazioni gli sconti fiscali bonus e incentivi utilizzabili sia per persone singole che per le famiglie nel 2020. Innanzitutto resta confermato il Bonus di 80 euro in busta paga per il lavoratori dipendenti, un bonus di 960 euro annuale per i redditi fino a 24.000 euro, mentre per quanto riguarda i redditi che sono compresi tra 24 e 26.000 diminuisce gradualmente.

Il reddito di cittadinanza è stato nuovamente finanziato (8.055 milioni di euro per il 2020 e 8.317 milioni per il 2021. Confermate sia la Carta Acquisti che la Carta Famiglia per chi ha un nucleo numeroso. Riconfermato anche il Bonus bebè con 348 milioni di euro sempre per il 2020 e 410 milioni di euro per il 2021. Sono ancora attivi inoltre sia il Premio Nascita una tantum che il bonus Asili nido per famiglie con bambini nati dal 2016.

Riconfermati i finanziamenti

Per quanto riguarda i giovani maggiorenni è stato esteso il Bonus Cultura 2020 un carta elettronica da utilizzare per partecipare ad attività culturali. Non solo tra le novità c’è anche la Carta Giovani nazionale destinata ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni per promuovere l’accesso ai beni e servizi e il fondo di Sostituti del latte materno finanziato con 2 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni per il 2021 e gli anni a seguire.

Nell’ambito mutui e finanziamenti c’è la possibilità di avere la sospensione delle rate del mutuo per chi si trova in difficoltà e delle donne vittime di violenza con agevolazione decise dalle banche che aderiscono volontariamente. Invece per chi rottama auto vecchi e moto c’è il buono Mobilità (entro il 31 dicembre 2021) utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici e acquisto di bici elettriche.

Sulla tassa dei rifiuti è stato introdotto il Bonus (Tari) che sarà regolato insieme ai Bonus dell’elettricità del gas e dell’acqua. E infine saranno incrementati i fondi a favore delle persone che assistono un familiare non autosufficiente i cosiddetti (Caregiver Familiari) fino al 2021 e il fondo per l’assistenza ai disabili gravi che non hanno alcun sostegno familiare ( 2 milioni di euro per il 2020).