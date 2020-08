Brad Pitt, il suo nuovo amore è sposato?

Circola già da qualche giorno la notizia che ha fatto impazzire il gossip internazionale e che riguarda la nuova fiamma di Brad Pitt. La donna che avrebbe conquistato il cuore dell’attore sarebbe la modella tedesca Nicole Poturalski, una storia che sarebbe iniziata già un anno fa e che solo oggi sarebbe uscita allo scoperto.

I dettagli su questo nuovo flirt di Brad Pitt sono ancora tutti da rivelare, ma alcuni aspetti di questa presunta relazione stanno uscendo fuori piano piano grazie anche ai tanti rumors che stanno circolando in queste ore. Per ora sono state diffuse delle foto dove appaiono i due intenti a trascorrere qualche giorno di vacanza in una bellissima residenza del sud della Francia, la neo coppia è apparsa decisamente affiatata.

Il Daily Mail ha rivelato inoltre che la modella sarebbe sposata con Roland Mary un imprenditore tedesco di circa 68 anni e avrebbe anche un figlio. Secondo i ben informati Nicole vivrebbe un matrimonio aperto a nuove conoscenze e in particolare ad incontri fortuiti con Brad Pitt. L’attore avrebbe incontrato la modella lo scorso anno proprio nel ristorante di Berlino di cui il marito di Nicole sarebbe proprietario, un amore a prima vista proseguito poi a Los Angeles dove la ragazza si è recata per un servizio fotografico.

Brad Pitt è veramente innamorato?

I magazine di gossip internazionali non hanno potuto fare a meno di riportare la notizia del nuovo amore di Brad Pitt, dal divorzio con Angelina Jolie l’attore non è stato più affiancato a nessuna donna ma questa volta sembra essere veramente innamorato. Nicole ha appena 27 anni, è decisamente molto bella, ed è una modella di successo. Originaria di Berlino oggi ha contratti con le più importanti agenzie di modelle del mondo, è richiesta in passerella da tantissime design e a quanto pare è riuscita a far perdere la testa ad uno degli attori più desiderati d’Hollywood.