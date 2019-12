Brad Pitt: “Resto single, molto single”

Brad Pitt quasi 56enne considerato uno degli uomini più belli del mondo del cinema ci tiene a sottolineare d’essere single, nonostante il gossip lo associ a donne diverse da quando si è separato da Angelina Jolie lui ribadisce d’essere solo non ha una compagna e non si pone limiti nel fare nuove conoscenze. In una recente intervista al New York Times ha chiarito che ogni flirt che gli è stato attribuito negli ultimi anni non è vero: “Non so quante donne abbiano detto che ho frequentato negli ultimi due o tre anni, ma nessuna di queste storie è vera.”

Brad Pitt ha poi aggiunto che oggi ha fatto pace con il successo e si comporta in modo diverso rispetto al passato quando si parla di lui come protagonista del gossip e non solo: “Ho trascorso la maggior parte degli anni ’90 a nascondermi e a fumare erba. Ero troppo a disagio con tutta l’attenzione che sentivo sempre su di me. Poi ho capito che non dovevo farmi imprigionare. Ora esco e vivo la vita.”

Brad Pitt: “Oggi ho fatto pace con il successo”

Brad Pitt è oggi un uomo più sicuro e maturo oltre che molto affascinante, ha imparato a gestire la popolarità e la fama e non se la prende più per le tante cose che scrivono su di lui sui tabloid d’oltre oceano e non solo: ha fatto pace con il successo e questo è un’aspetto sicuramente rilevante del suo nuovo modo di essere. L’attore ha poi aggiunto che non ha più paura di piangere, non trattiene più le lacrime e per lui questo è un buon segno di maturità:”Non ho pianto per vent’anni, adesso invece mi commuovo spesso. Oggi mi ritrovo commosso davanti ai miei figli, agli amici, a certe notizie. Credo sia un buon segno.”