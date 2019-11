Calabria, incontro CSAIn Calabria e FIR Calabria

Firmato il protocollo d’intesa fra CSAIn Calabria e Delegazione FIR Calabria. Prosegue l’adesione delle discipline sportive in favore del Comitato Regionale CSAin Calabria. “È stato firmato nella mattina del 22 novembre presso gli uffici della Delegazione Regionale della Federazione Italiana Rugby il protocollo d’intesa tra C.S.A.In Calabria e FIR Calabria, al fine di promuovere in sinergia la pratica sportiva e stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, con un’attenzione privilegiata verso il mondo giovanile.

Uniti dalla comune idea secondo la quale lo Sport sia veicolo di valori e cultura, con la redazione del prezioso documento le parti si impegnano a cooperare sul territorio calabrese per dare nuovo slancio all’intero movimento e partecipare, con l’organizzazione e coordinazione di manifestazioni ed eventi, alla formazione dei cittadini di domani. In effetti in questa prima fase di intervento, in linea con la nuova missione di Sport e Salute, il focus si sofferma maggiormente sulle nuove generazioni, favorendone l’accesso alla pratica sportiva, consci delle mille problematiche connesse ai processi di crescita nella società moderna e agli altrettanti benefici derivanti dal sano esercizio motorio” recita l’incipit del Comunicato Ufficiale trasmesso dalla Delegazione Regionale FIR Calabria.

Il Comitato Regionale CSAIn sta dimostrando un impegno costante

Ne beneficeranno sia gli sportivi sia gli amatoriali e nondimeno coloro che approcciano per la prima volta al mondo sportivo. In quel dì di Rende si è discusso tanto. Tanti i progetti, sono state tante le ambizioni che si sono suggellate con una vigorosa stretta di mano tra il presidente regionale CSAin Amedeo Di Tillo e il delegato regionale FIR Calabria Salvatore Pezzano.

È chiaro il disegno propositivo esposto nel comunicato “l’obiettivo è, dunque, quello di elaborare un percorso educativo, sportivo e sociale attraverso le rispettive strutture territoriali, facendo rete con Istituzioni ed Enti Scolastici, sfruttando e diffondendo in maniera capillare quelle che sono le peculiarità del gioco del Rugby – reciproco sostegno, fratellanza, rispetto delle regole – allo scopo di porgere un servizio alla comunità e combattere insieme grandi problematiche quali la dispersione scolastica, il bullismo, le devianze giovanili e la microcriminalità.

La stipula della convenzione pone il suggello su un rapporto di proficua collaborazione già collaudato, una sorta di alchimia sportiva che, a dispetto di quanto si è soliti pensare, è un valore aggiunto per le federazioni al fianco delle quali l’Ente di Promozione Sportiva scende in campo: nel lavoro sinergico è infatti possibile rilevare quell’elemento in più sul quale ogni allenatore vorrebbe poter contare, il gruppo.

Partire dallo sport di squadra per eccellenza, il Rugby appunto, ha dunque una duplice valenza: una disciplina di emozioni, di cooperazione, di contatto, con ricadute significative nel processo di maturazione ed educazione dei ragazzi e delle ragazze, basato sulla lealtà, sul rispetto e sul concetto base che è possibile imparare divertendosi, è un ottimo incipit per un progetto che mira a consolidarsi con il tempo e ad espandersi, facendo tesoro di ogni piccola positiva esperienza”. A suon di appuntamento è già fissato il primo appuntamento ufficiale per il nuovo tandem.

L’appuntamento avrà luogo a Crotone, presso il PalaKrò, il 25 gennaio

Il Palazzetto Palakrò sarà anche location di svariate discipline, tra queste karate, basket, volley e tante altre in virtù del Gran Galà dello Sport che darà l’inizio del 2020 all’insegna dello sport. L’evento è stato avvalorato della gentile collaborazione della Pallavolo Crotone e “grazie agli sforzi profusi da C.S.A.In, FIR Calabria e Piero Asteriti, a cui va tributato un particolare ringraziamento” conclude il Comunicato.

Una considerazione va alla città di Crotone e alla sua “opportunità di esprimere le proprie potenzialità, mettendo al servizio dei cittadini i propri impianti sportivi”. L’evento e l’intesa hanno rispettato l’idea primordiale che cammina di pari passo con il concetto di SPORT. E divertendosi la gioventù farà proprio il concetto di un grande tennista professionista, Pancho Gonzales, ovverosia “c’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti alleni; più ti alleni, più migliori; più migliori più ti diverti”.

