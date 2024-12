Caorle Christmas Time. Festival delle meraviglie erranti il 14 e 15 dicembre

Uno degli appuntamenti più attesi della programmazione di “Caorle Christmas Time 2024” è certamente “In punta di piedi – Festival delle meraviglie erranti”. Per tutto il fine settimana del 14 e 15 dicembre il centro storico di Caorle si trasformerà in un percorso vivo e in movimento, dove arte e meraviglia prenderanno forma per dare vita ad uno spettacolo itinerante di teatro urbano.



In quelle due giornate, infatti, ben sei tra compagnie teatrali, gruppi di trampolieri, statue viventi e danzatori daranno vita ad esibizioni oniriche ed affascinanti che renderanno ancora più magico il villaggio natalizio di “Caorle Christmas Time”.

Enormi esseri rossi dalle ali meravigliose

, la marcia dei fiori giganti (una parata ispirata alla bellezza della natura), la magia dei cigni danzanti illuminati di luce propria, una famiglia di angeli che sembrano di gesso ma all’improvviso si muovono tra i più bei angoli della città, danzatori che sembrano immersi in nuvole che accompagnano poeticamente lo spettatore nel fantastico mondo dei sogni in un affascinante “carillon” vivente e poi ancora figure vestite di bianco che quasi fluttueranno sopra la folla presente in città: sono queste le “meraviglie” che incanteranno il numeroso pubblico presente nelle calli e nei campielli di Caorle.



“In punta di piedi – Festival delle meraviglie erranti” è promosso dal Comune di Caorle ed è organizzato da Mosaico Errante, una delle principali compagnie di teatro -urbano, che crea, produce e circuita spettacoli che hanno raggiunto le centinaia di repliche e le centinaia di migliaia di spettatori in tutto il mondo, sotto la direzione artistica di Alessandro Serena, autore di show dal successo internazionale, come le trasmissioni RAI dedicate al Festival di Monte Carlo.

Gli spettacoli di “In punta di piedi” sono programmati,

sia sabato 14 che domenica 15 dicembre, in due fasce orarie: dalle 15.45 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 17.45. Saranno dei pomeriggi carichi di magia, con artisti che riempiranno le strade con costumi luminosi e musiche gioiose, trasformando Caorle in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica e sorprendente.



“L’obiettivo è ambizioso – spiega l’Assessore al Turismo del Comune di Caorle, Mattia Munerotto – fare di questo festival una tradizione natalizia per la città di Caorle, un evento che possa diventare un appuntamento imperdibile per visitatori e media, oltre che una preziosa attrattiva turistica. Lo abbiamo fortemente voluto nella programmazione di Caorle Christmas Time perchè anche il Natale è un momento importante per valorizzare l’immagine di Caorle quale località adatta ad ospitare eventi di rilevante spessore culturale. Caorle è infatti molto di più che mare e spiaggia: è una meta turistica a 360 gradi, capace di offrire storia, arte, cultura, tradizione culinaria ed esperienze di vacanza attiva indimenticabili”.

Elenco delle compagnie:



14 dicembre

INVASIONI LUNARI – RED WINGS

BARACCA DEI BUFFONI – FLEUR

CURIOUS BUBBLES – SWAN GODS

15 dicembre

SILENCE TEATRO – COME ANGELI IN CIELO

BARACCA DEI BUFFONI – TRA LE NUVOLE

SASSELLE SHOW – WHITE PARADE