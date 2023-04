Caso Capovani: il cordoglio dell’Ordine dei medici di Pistoia

Il caso della psichiatra Barbara Capovani ha sconvolto l’intero consiglio dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia, il quale ha espresso le condoglianze alla famiglia della dottoressa che lavorava presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa. La donna è stata aggredita da un suo paziente ed ha perso la vita. Quest’ultimo, noto come Gianluca Paul Seung, si trovava in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi di Pisa dal 2019. Un uomo di 35 anni originario di Viareggio, che per ragioni ancora ignote, alle quali gli inquirenti stanno cercando di risalire, nutriva un forte rancore nei confronti della dottoressa che lo aveva avuto come paziente quello stesso anno.

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un “tentato omicidio premeditato”. Infatti, Seung avrebbe tratto un agguato a Capovani anche il giorno precedente all’aggressione, ma fortunatamente la psichiatra non si era presentata. Gli agenti di polizia si sono recati presso l’abitazione dell’indagato per delle perquisizioni. Al loro arrivo l’uomo si è barricato in casa e a quel punto è scattata l’irruzione degli agenti che hanno trovato una balestra con diversi dardi.

La nota dell’Ordine dei medici di Pistoia

“Come presidente, vicepresidente, l’intero consiglio e a nome di tutti i colleghi dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pistoia esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia della dottoressa Capovani e piangiamo la perdita prematura di una collega, vittima di una violenza senza alcuna spiegazione che lacera la nostra categoria”, si legge in una nota l’Ordine dei medici di Pistoia.