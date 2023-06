Castellarano (Reggio Emilia), coniugi trovati morti

Omicidio-suicidio nella frazione di Roteglia (Castellarano), in provincia di Reggio Emilia. Questa mattina due coniugi, entrambi sui 65 anni, sono stati trovati morti nel loro appartamento. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe ucciso la moglie, rinvenuta sul letto pieno di sangue e poi si sarebbe gettato da una finestra o dal balcone.

Il corpo senza vita della donna Rosa Moscatiello, infatti, è stato trovato in camera da letto, mentre il coniuge, Giampaolo Ravazzini, era agonizzante davanti all’abitazione. Poco dopo è avvenuto il decesso. Sul posto, in via Castello, sono presto giunti i carabinieri e il pm di turno Giulia Galfano, che adesso stanno indagando sulla tragedia. Ravazzini era un tecnico Tim, la Moscatiello una ex infermiera, da tempo malata.

La moglie soffriva di problemi psichici

La coppia aveva una figlia. Secondo le prime informazioni trapelate, la moglie soffriva di problemi psichici ed era seguita da un centro di salute mentale. I militari stanno cercando di ricostruire al meglio la dinamica dell’omicidio, di capire se l’uomo abbia agito per legittima difesa o se sia stato un gesto volontario e premeditato. Inoltre, si cerca di risalire alle cause che hanno portato al folle gesto, che ha messo fine alla vita dei due anziani.