Catturata l’orsa Jj4: aveva ucciso Andrea Papi

E’ stata catturata nella notte l’orsa Jj4, responsabile della morte del runner Andrea Papi. Il giovane di 25 anni era andato a correre nei boschi di Caldes lo scorso 5 aprile, quando è stato aggredito dall’animale ed ha perso la vita. Il responsabile dell’omicidio è stato identificato grazie alle analisi genetiche disposte dalla Procura di Trento. L’orsa, infatti, aveva già aggredito due escursionisti nel giugno del 2020, sempre sul monte Peller.

In seguito agli accertamenti, il presidente della regione, Maurizio Fugatti, aveva ordinato l’abbattimento dell’animale. Tuttavia, dopo il ricorso presentato dalle associazioni animaliste Lav e Lac, il Tar di Trento aveva sospeso l’ordinanza, lasciando aperta la possibilità di cattura. In occasione della pubblicazione del decreto del Tar, Fugatti aveva dichiarato che Jj4 sarà trasferito nel centro faunistico del Casteller (dove è rinchiuso anche l’orso M49), in attesa della decisione definitiva.

- Advertisement -

Questa mattina la conferenza stampa del presidente della provincia autonoma di Trento

Infatti, maggiori dettagli si avranno con il deposito della documentazione completa da parte della Provincia, che certificherà l’identità dell’animale e chiarirà le modalità dell’attacco contro Andrea Papi. Il presidente della provincia autonoma di Trento e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sulla questione questa mattina 18 aprile, durante una conferenza stampa.