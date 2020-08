Chadwick Boseman, il tweet con più like della storia del social

Record di tweet, like e condivisioni per il post che annuncia la morte di Chadwick Boseman, i messaggi d'addio degli amici e degli Avengers

Ha sorpreso ma anche lasciato tanta delusione la morte inaspettata di Chadwick Boseman, l’interprete di Black Panther e considerato uno degli Avangers più amati dagli appassionati del genere. Ovviamente l’addio e il saluto al noto attore che desiderava essere ricordato soprattutto per i suoi film è stato pubblicato dai fans ma anche dai suoi compagni di set su tutte le piattaforme social.

In particolare gli interpreti degli Avengers da Thor a Capitan America ma anche Barack Obama hanno voluto ricordare l’amato compagno di viaggio, una persona vera e leale che meritava un altro destino e che ha lasciato in chiunque lo abbia incontrato qualcosa di buono. Il tweet pubblicato sul profilo dell’attore ha raggiunto un numero di like e condivisioni considerevoli che stanno segnando la storia del social che fino ad oggi non aveva avuto tanto eco per nessun altro evento.

Il post ha raggiunto più di 7 milioni di mi piace, più di 3 milioni di re-tweet e più di 160 mila commenti: numeri da record che poche star sono riusciti a raggiungere sui social e non solo. L’attenzione che ha suscitato la morte di Black Panther è davvero considerevole e dimostra quanto l’attore era amato sia per essere parte dell’universo Marvel che come artista completo.

Chadwick Boseman ha sposato la compagna poco prima di morire

Chadwick Boseman a quanto pare era consapevole di dover morire, la malattia che l’ha colpito nel 2016 lo ha portato a dire addio ad una vita professionale all’apice ma anche ad una compagna che le è stata sempre accanto fino agli ultimi momenti di vita. A quanto pare l’attore ha deciso di sposare la fidanzata lo scorso autunno quando ha scoperto che la malattia era in fase terminale.