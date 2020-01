Chi è Marco Bacini, biografia e carriera del compagno di Federica Panicucci

Federica Panicucci ha presentato ufficialmente il suo compagno Marco Bacini lo scorso mese a Verissimo, i due sono stati ospiti di Silvia Toffanin dove si sono affettuosamente raccontati. Marco Bacini è un giovane e ricco imprenditore con la passione delle belle auto impegnato su più fronti: quello dello spettacolo ma anche quello commerciale.

Nato il 22 Novembre 1976 a Milano, oggi ha 44 anni ed è appassionato di moda da quando è adolescente. Per questo ha fondato il marchio Rude is cool noto in Italia ma soprattutto all’estero. La sua influenza nel settore del fashion l’ha portato a collaborare con moltissime star internazionali come Chiara Ferragni, collaborazione visibile sul suo profilo Instagram.

Attivo anche nel campo della comunicazione è il fondatore della MB Management, agenzia che collabora con il mondo dello spettacolo. Marco è un personaggio molto conosciuto soprattutto nel jet- set milanese, viaggia molto per lavoro ed è sempre aperto a nuove prospettive e possibilità economiche questo fa di lui un uomo interessante caratteristica che ha conquistato Federica Panicucci.

Marco Bacini e Federica Panicucci un amore stregato

Volto storico di Mediaset, attualmente alla conduzione di Mattino 5 Federica Panicucci è follemente innamorata di Marco Bacini, con cui condivide la sua vita privata ma anche gli affari: i due sono soci di un marchio di t-shirt che hanno fondato insieme Let’s Bubble, galeotta fu la realizzazione di questo brand. Federica ha detto di Marco che è un uomo che ti travolge e non si può fare a meno di farsi prendere, ed è quello che è successo fra loro. Marco e Federica ormai sono una coppia ufficiale le loro uscite pubbliche sono sempre più frequenti. Ricordiamo che la Panicucci vorrebbe sposare Marco Bacini, ed ha già presentato i suoi due figli Sofia e Mattia avuti dalla relazione di 20 anni con Mario Fargetta.