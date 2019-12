Verissimo, Federica Panicucci: “Mi piacerebbe sposare Marco Bacini”

Ospite di Verissimo insieme al compagno Marco Bacini, Federica è Panicucci sta vivendo un momento speciale della sua vita sentimentale, è serena e molto innamorata ed è pronta a dare una svolta alla sua vita di coppia convolando a nozze con il suo compagno appena possibile. Federica sempre molto attiva professionalmente, conduc

e con successo Mattino 5 già da qualche edizioni e sarà anche in onda sulle reti Mediaset per la serata di San Silvestro, ha rivelato a Silvia Toffanin che Marco è una persona speciale, ha saputo comprendere ogni suo stato d’animo soprattutto all’inizio della loro storia quando per lei ricominciare dopo la separazione non è stato facile.

Marco Bacini è un uomo paziente, dolce e attento oltre ad essere molto disponibile, Federica lo definisce il suo tutto:“Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”.

Federica Panicucci è una delle conduttrice storiche di Mediaset, è in pratica cresciuta in televisione e ha avuto un lungo matrimonio con il dj Albertino con cui ha creato una famiglia, poi è arrivata la separazione e la sua vita è cambiata. Mamma impegnata su molti fronti e professionista severa con se stessa è riuscita dopo qualche anno a ritrovare l’amore grazie all’incontro con Marco Baccini che non solo l’ama sinceramente ma comprende ogni suo particolare stato d’animo.

Marco Baccini: “Federica Panicucci è una donna unica, fuori dal comune”

Insieme a Federica Panicucci nello studio di Verissimo c’è anche Marco Baccini che non può fare a meno di elogiare con tanti complimenti manifestando tutto il suo amore la compagna:” Federica è oltre che bellissima, una donna unica, fuori dal comune. Non avevo conosciuto nessuna così prima di lei”. Una passione tanto forte che non può essere scevra da un po’ di gelosia.” A proposito della gelosia la conduttrice rivela di non essere stata abituata a questa sana pressione per questo all’inizio le metteva un pò d’ansia, stato che oggi ha superato notevolmente.