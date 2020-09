Chiara Ferragni secondo bebè in arrivo?

Chiara Ferragni è in dolce attesa? Secondo alcuni indizi percepiti in rete l'influencer potrebbe attendere il suo secondo figlio

I rumors su una presunta seconda gravidanza di Chiara Ferragni circolano ormai da mesi, la più popolare e nota degli influencer non ha mai alimentato questo gossip e ha lasciato pensare tutto e il contrario. Oggi però l’idea che la moglie di Fedez sia di nuovo in dolce attesa sembra prendere sempre più concretezza.

Mamma felice e molto presente per il suo Leone Chiara non ha mai escluso la possibilità di fare un altro figlio ma per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione. I followers più attenti hanno però notato delle particolarità della Ferragni in alcune storie pubblicate sui social: in una è apparsa con un vestitino a fiori dove sembra evidente un lieve pancino, mentre in un’altra gioca con il marito e si guarda ripetutamente il ventre.

C’è anche da dire che nelle ultime settimane a Chiara sembra essere cresciuto il seno, un dato non da sottovalutare per lei che è notoriamente poco prosperosa nella scollatura. Insomma gli indizi ci sarebbero tutti resta solo d’attendere un’eventuale dichiarazione dei Ferragnez per rendere ufficiale la notizia che per il momento è decisamente solo un pettegolezzo per alimentare il gossip continuo sulla coppia.

Chiara Ferragni impegnata commenta l’omicidio di Willy

Mentre il gossip si interroga su una sua presunta seconda gravidanza, Chiara Ferragni non esita a commentare l’omicidio di Willy il ragazzo di Colleferro ucciso violentemente in una rissa. Le parole dell’influencer hanno scatenato alcuni commenti non proprio adeguati ma Chiara ha voluto comunque esprimere la sua posizione: “Dove finiremo? Condoglianze alla famiglia mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose”. Le parole di Chiara non si limitano a mostrare la sua solidarietà verso la famiglia della giovane vittima ma polemizzano anche con un genere di cultura fascista a suo avviso responsabile di certi crimini contemporanei.